Apple AirPods Pro 2 получат автоматический режим прозрачности

Компания Apple готовится выпустить преемника полностью беспроводных наушников Apple AirPods Pro этой осенью. Технологический гигант из Купертино подал патентную заявку на новую функцию AirPods Pro под названием «Прерывание для аудиоустройств с шумоподавлением» (Interrupt for noise-canceling audio devices), которая по сути представляет собой автоматический режим прозрачности.
С помощью этой функции пользователи смогут заранее определить, когда функция активного шумоподавления должна быть приостановлена. Для этого пользователь может настроить функцию на прерывание одним или несколькими предварительно определенными контактами, которые идентифицируются помощью команд, распознавания звука либо с помощью триггерных слов.
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Это означает, что функция активного шумоподавления постоянно работает, но когда пользователь начинает разговор с человеком из списка контактов, которым разрешено прерывание, наушники переключаются в режим прозрачности.
В патенте отмечается, что система также может распознавать важные звуки, такие как сирены полиции или скорой помощи, дымовую или пожарную сигнализацию, и эти звуки также можно установить в качестве триггеров для переключения режима.
Что касается AirPods Pro 2, ходят слухи, что наушники могут иметь обновленный дизайн, а также новые функции, связанные с отслеживанием состояния здоровья.
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