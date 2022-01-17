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Apple покажет в этом году рекордное количество новых устройств

Apple покажет в этом году рекордное количество новых устройств

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg поделился новой информацией о планах Apple на текущий год. По его данным, компания намерена буквально завалить рынок устройствами будущей осенью. Стоит ожидать в большом количестве новые смартфоны, планшеты, компьютеры, наушники и другие гаджеты.

Марк Гурман уверяет, что этот год станет рекордным по количеству новых продуктов в истории американской компании. Большинство из них будут представлены в рамках нескольких осенних презентаций, но не исключается, что некоторые гаджеты анонсируют раньше.

Список ожидаемых новинок Apple в 2022 году на основе данных Гурмана:

  • Четыре новых iPhone 14-й серии: iPhone 14, ‌iPhone 14‌ Max, iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max.
  • iPad десятого поколения.
  • Новые iPad Pro с чипом M2 и беспроводной зарядкой.
  • Полностью новый MacBook Air на базе чипа M2.
  • Недорогой 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M2.
  • 27-дюймовый iMac.
  • Mac Pro на базе фирменного чипа.
  • AirPods Pro второго поколения.
  • Три модели Apple Watch: Series 8, Watch SE второго поколения и версия с ударопрочным корпусом.

Ко всему прочему уже в апреле ожидается презентация iPhone SE с поддержкой 5G, iPad Air с чипом A15 Bionic и, вероятно, одного нового компьютера Mac. Это может быть недорогой iMac или обновлённый Mac mini. Также не стоит забывать о гарнитуре виртуальной реальности, анонс которой может состояться в этом году.

По материалам 4PDA
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