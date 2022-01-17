Apple покажет в этом году рекордное количество новых устройств

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg поделился новой информацией о планах Apple на текущий год. По его данным, компания намерена буквально завалить рынок устройствами будущей осенью. Стоит ожидать в большом количестве новые смартфоны, планшеты, компьютеры, наушники и другие гаджеты.
Марк Гурман уверяет, что этот год станет рекордным по количеству новых продуктов в истории американской компании. Большинство из них будут представлены в рамках нескольких осенних презентаций, но не исключается, что некоторые гаджеты анонсируют раньше.
Список ожидаемых новинок Apple в 2022 году на основе данных Гурмана:
Ко всему прочему уже в апреле ожидается презентация iPhone SE с поддержкой 5G, iPad Air с чипом A15 Bionic и, вероятно, одного нового компьютера Mac. Это может быть недорогой iMac или обновлённый Mac mini. Также не стоит забывать о гарнитуре виртуальной реальности, анонс которой может состояться в этом году.
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