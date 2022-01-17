Представлен концепт дома на колёсах eStream

Компания Thor industries, производитель домов на колёсах, представила концепт электрического трейлера eStream. По сути, это популярный высокотехнологичный туристический трейлер Airstream, дополненный рядом инновационных решений. В частности, он может перемещаться самостоятельно, без помощи автомобиля, а также поддерживает дистанционное управление.

Концепция eStream заключается в том, чтобы объединить трейлер и электромобиль в одном изделии. Новинка оснащается электрической трансмиссией, разработанной совместно с немецким производителем запчастей ZF. Таким образом, eStream представляет собой самоходный дом на колёсах. Более того, владелец может управлять им удалённо с помощью смартфона или планшета.

Но автономно трейлер способен перемещаться лишь на небольшие расстояния. Поэтому в нём реализована технология, которая позволяет eStream синхронизироваться с тянущим его автомобилем, чтобы снизить тяговое усилие, задействовав свои электродвигатели. Трейлер оборудован двумя электромоторами, каждый из которых приводит в действие одно колесо. Общая мощность силовой установки составляет 242 лошадиных силы. При отсоединении от тягача трейлер может самостоятельно перемещаться на короткие расстояния.

Электрическая архитектура eStream позволяет трейлеру использовать рекуперативное торможение для подзарядки аккумуляторов. Система также может передавать крутящий момент или прикладывать тормозное усилие к любому колесу для лучшего маневрирования, например, в поворотах.

Двигатели трейлера питаются от аккумуляторной батареи ёмкостью 80 кВт·ч. В сочетании с 900-Вт солнечными панелями этого хватит примерно на две недели проживания в трейлере без необходимости подзарядки. Аккумулятор питает целый ряд высокотехнологичных устройств, включая встроенную систему умного дома.

Кроме eStream Thor Industries представила Thor Vision Vehicle (TVV) — дом на колёсах с аналогичной eStream электрической трансмиссией, но на базе микроавтобуса Ford Transit. Аккумуляторы транспортного средства обеспечивают дальность хода до 500 км. Машина также оборудована водородным топливным элементом.



Источник изображения: Thor Industries

Обе новинки пока являются лишь концептами и Thor Industries пока не сообщает, когда они доберутся до серийного производства.