По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (26,285 млн грн и 61,478 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (55 и 23), максимальный курс продажи доллара 32,63 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,71−28,72 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 88,218 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,8200 — 888
28,7600 — 50 000
28,7300 — 55 555
28,7300 — 35 000
28,7200 — 10 000
28,7200 — 27 000
28,7200 — 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,7000 — 20 000
28,7200 — 30 000
28,7200 — 30 000
28,7400 — 30 000
28,7400 — 30 000
28,7500 — 12 000
28,7500 — 45 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,8444 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,6949 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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