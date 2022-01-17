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Вторая область переходит в красную зону карантина

Вторая область переходит в красную зону карантина

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 25 января, приняла решение перевести в красную зону карантина Ровенскую область, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Новые карантинные ограничения в области будут действовать с 27 января.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в красную зону карантина.

Также кандидатами на попадание в красную зону являются Львовская и Черновицкая области.

Справка Finance.ua:

  • Ограничения «красной» зоны. Как напомнил глава Минздрава, «красный» уровень эпидемической опасности — это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа. То же самое касается: торгово-развлекательных центров, гостиниц, кинотеатров и других учреждений культуры, спортзалов, субъектов, проводящих торговое и бытовое обслуживание, в том числе рынков, плановых мероприятий по госпитализации.
По материалам Корреспондент.net
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