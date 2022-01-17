Вторая область переходит в красную зону карантина

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 25 января, приняла решение перевести в красную зону карантина Ровенскую область, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Новые карантинные ограничения в области будут действовать с 27 января.
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в красную зону карантина.
Также кандидатами на попадание в красную зону являются Львовская и Черновицкая области.
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