Законно ли взимать средства с заработной платы без предупреждения

Координационный центр по оказанию правовой помощи пояснил, законно ли взыскивать средства с заработной платы в счет неуплаченного долга без предупреждения.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, передает детали.
Можно ли взимать средства с заработной платы? Закон Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает взыскание с заработной платы должника, его пенсии, стипендии и других доходов, если у него нет средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствует имущество, которые бы покрыли сумму взыскания, а также в случае исполнения решений о взыскании периодических платежей.
Об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника исполнитель выносит постановление, которое направляется для исполнения предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, физическому лицу – предпринимателю, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и прочие доходы.
Но бывают основания, которые предоставляют право отмены исполнительных надписей нотариусов через суд.
К ним относятся:
В случае несоответствия совершение исполнительной надписи с требованиями действующего законодательства следует обращаться в суд за обжалованием исполнительной надписи нотариуса и признании исполнительной надписи нотариуса не подлежащей исполнению.
Для обращения в суд нужно иметь материалы исполнительного производства, копии постановления об открытии исполнительного производства и копии исполнительной надписи нотариуса. Их можно получить у государственного или частного исполнителя, открывшего исполнительное производство, обратившись с соответствующим заявлением.
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