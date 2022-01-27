Законно ли взимать средства с заработной платы без предупреждения

Координационный центр по оказанию правовой помощи пояснил, законно ли взыскивать средства с заработной платы в счет неуплаченного долга без предупреждения.

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Можно ли взимать средства с заработной платы? Закон Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает взыскание с заработной платы должника, его пенсии, стипендии и других доходов, если у него нет средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствует имущество, которые бы покрыли сумму взыскания, а также в случае исполнения решений о взыскании периодических платежей.

Об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника исполнитель выносит постановление, которое направляется для исполнения предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, физическому лицу – предпринимателю, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и прочие доходы.

Но бывают основания, которые предоставляют право отмены исполнительных надписей нотариусов через суд.

К ним относятся:

неуведомление должника о наличии у него долга (письменно за 30 дней до совершения исполнительной надписи);

просроченные долговые требования (прошло более 3 лет с момента возникновения права требования по долговому документу);

безосновательно начисленные проценты по кредиту;

отсутствие оригинала кредитного договора, заверенного нотариально.

В случае несоответствия совершение исполнительной надписи с требованиями действующего законодательства следует обращаться в суд за обжалованием исполнительной надписи нотариуса и признании исполнительной надписи нотариуса не подлежащей исполнению.

Для обращения в суд нужно иметь материалы исполнительного производства, копии постановления об открытии исполнительного производства и копии исполнительной надписи нотариуса. Их можно получить у государственного или частного исполнителя, открывшего исполнительное производство, обратившись с соответствующим заявлением.