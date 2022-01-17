Новая почта предлагает получать деньги за товар авансом

Отныне деньги за свой товар можно получать еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку на Новой почте. Finance.ua узнал подробности у компании.

Новая услуга «Факторинг наложенного платежа» предоставляется финтех-компанией НоваПей, которая входит в группу компаний Новая почта.

Как это работает. Обычно продавец получает средства за товар, отправленный по почте, только через 48−72 часа (2−3 дня) после заказа. Время теряется на отправку, получение посылки и банковские зачисления. С услугой «Факторинг наложенного платежа» не нужно ждать несколько дней — деньги поступят сразу после отправки по почте и без необходимости залога.

Что это даст. Клиенты Новой почты теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации.

Как работает факторинг наложенного платежа:

Дважды в день НоваПей выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены Новой почтой с наложенным платежом.

Вы получаете информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее.

По итогам месяца формируется реестр отмененных отправлений и подсчитывается комиссия за услугу факторинга.

Перечисляете НоваПей лишние авансовые средства за отмененные и возвращенные отправления до 10 числа следующего месяца.

Чтобы активировать новую услугу, нужно иметь с НоваПей договор на перевод средств и соглашение на факторинг наложенного платежа. Ее стоимость — 0,2% от суммы аванса.

Пример. Если вы отправили наложенным платежом товар, который стоит 1000 грн. Чтобы получить деньги авансом, вы заплатите 0,2% от суммы за факторинг, но не менее 10 грн, и 2% за перевод денег. То есть 22 гривны.

Кто сможет воспользоваться новой услугой. Компании, которые сотрудничают с НоваПей по договору на перевод средств и регулярно присылают товары Новой почтой. Также нужно иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества.

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