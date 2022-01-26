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Украинцы с инвалидностью смогут получить в пользование автомобили: при каких условиях

Украинцы с инвалидностью смогут получить в пользование автомобили: при каких условиях

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №6533 об обеспечении украинцев, у которых есть инвалидность, автомобилями, завезенными как гуманитарная помощь.

Об этом известно с сайта Верховной Рады.

Кому дадут. В проекте документа указано, что предоставят транспорт в пользование тем гражданам, которые получили инвалидность в процессе трудовой деятельности (из-за несчастного случая на производстве или из-за профессионального заболевания).

Таким обеспечением будут заниматься Фонд социального страхования (Фонд) и органы местного самоуправления. Речь идет о легковых автомобилях, которые завезли за последние восемь лет и которые имеют объем двигателя не более 1800 кубических сантиметров.

Сроки. Автомобили будут выдавать для пользования, а после истечения срока более 10 лет, авто может быть передано в собственность этому человеку или его законному представителю.

Кроме того, в статье 11 Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению лиц с инвалидностью автомобилями, признанными гуманитарной помощью”, указано, что автомобилями могут обеспечивать и семьи, где есть дети с инвалидностью.

Если такой гражданин/гражданка, получившие авто в пользование, умерли, то имущество могут передать в собственность его/ее родственникам. Решение в таком случае будет приниматься городской администрацией или Фондом соцстрахования. В противном случае, если члены семьи покойного не подали соответствующее заявление или он/она были одинокими, движимое имущество возвращается органу социальной защиты населения или Фонду. Кроме того, закон предусматривает, что обучение вождению будет оплачивать Фонд.

Также за средства Фонда будет выплачиваться водителю с инвалидностью компенсация на горючее, расходы на ремонт и техническое обслуживание авто. Если гражданин/гражданка с инвалидностью купили авто самостоятельно, его стоимость компенсирует Фонд социального страхования.

По материалам Корреспондент.net
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