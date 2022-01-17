Отопительный сезон пройдем спокойно, газа достаточно – Зеленский

Газа в украинских подземных хранилищах достаточно, запасов угля — достаточно, на электростанциях и в портах эти запасы уже превысили один миллион тонн.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении к гражданам Украины, отметив, что этот вопрос рассматривался на заседании СНБО.

Читайте также: Цены на газ могут обновить рекорды, дефицит будет до 2025 года – Goldman Sachs

«Было обсуждено, и мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это — достаточно. Газа в подземных хранилищах Украины достаточно, запасов угля — достаточно, на электростанциях и в портах они уже превысили 1 миллион тонн», — сказал Зеленский.

По словам Президента, ежедневно благодаря ритмичным поставкам, в частности, по железной дороге и морю — они растут. Одним словом, заверил Зеленский, поводов для оптимизма — достаточно, а причин для паники нет.