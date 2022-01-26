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ТОП перспективных навыков в 2022 году

ТОП перспективных навыков в 2022 году

Освоение новых компетенций или монетизация уже приобретенных – это то, что помогает получать новые возможности для профессионального развития.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от rabota.ua признаки перспективных навыков в 2022 году.

Рассказываем о самых прибыльных и актуальных навыках из статьи The Top 10 Most Profitable Skills to Learn in 2022.

Разработка блокчейн. Несмотря на то, что технология блокчейн появилась недавно, она быстро превратилась в многомиллиардную индустрию. По данным Statista, уже к 2024 году глобальные затраты на блокчейн-решения достигнут 19 миллиардов долларов. Частично это обусловлено применением технологии для создания и управления криптовалютами.

По мере того как мир продолжает искать новые способы использования блокчейна, в 2022 году и в дальнейшем будет создано много рабочих мест для людей с навыками работы с блокчейном.

Веб-разработка. Навыки веб-разработки нужны во всех отраслях, что дает возможность для такого же широкого круга профессий – фронтенд-разработчики, бэкенд-разработчики, фулстек-разработчики, специалисты по кибербезопасности и тому подобное.

Одной из ниш, на которую стоит обратить внимание, является программирование low-code, когда разработчики могут создавать многофункциональные веб-сайты с небольшим количеством необработанного кода или вообще без него. Это позволяет легко и быстро разрабатывать профессиональные веб-сайты даже нетехническим специалистам.

Облачные вычисления. Cloud computing – это новая и перспективная отрасль, которая обещает существенно изменить то, как люди работают в сети. Облачные вычисления позволяют организациям любого размера использовать удаленные серверы и центры обработки данных вместо того, чтобы устанавливать и поддерживать собственную физическую ІТ-архитектуру.

Поскольку все большее количество организаций стремятся модернизировать свои рабочие процессы, мы можем надеяться на уверенное и быстрое внедрение cloud computing технологий во всем мире. А вместе с этим будет расти спрос на специалистов по облачным вычислениям.

Контент-маркетинг. Пока новые бренды продолжают появляться, а старые пытаются сохранить или увеличить долю рынка, контент-маркетинг будет оставаться актуальным. Согласно отчету, эта отрасль вырастет на 417,85 миллиарда долларов в период с 2021 до 2025 года.

Несмотря на то, что на рынке контента сегодня наблюдается высокий уровень конкуренции, при таких высоких темпах роста, как и ранее, будет место для новых участников – контент-менеджеров, контент-маркетологов, контент-стратегов, авторов контента, специалистов по поисковой оптимизации.

Big Data. Big Data – это наука о сборе и обработке огромных объемов данных для получения полезной информации, которая улучшает процесс принятия решений как в бизнесе, так и в других сферах. Более точное принятие решений может сэкономить деньги и время, и это объясняет, почему аналитики данных имеют такой высокий спрос.

Кроме того, согласно Всемирной инициативе по науке о данных, в 2022 году существенно возрастет доход аналитиков данных, инженеров данных, архитекторов данных и других специалистов отрасли Big Data, что делает это направление прибыльным для всех, кто ищет новую карьеру.

Искусственный интеллект и машинное обучение. В эпоху беспрецедентных технологических прорывов далеко не все инновации обещают столько же, сколько искусственный интеллект и машинное обучение. С их помощью появляются такие технологии, как беспилотные автомобили, программное обеспечение для распознавания лиц, хирургические роботы, а также широкий спектр приложений для бизнеса, здравоохранения, окружающей среды и тому подобное.

Согласно прогнозам, глобальный рынок искусственного интеллекта и машинного обучения в ближайшие несколько лет стремительно вырастет, а спрос на специалистов, вероятно, уже вскоре превысит предложение.

Дизайн UX/UI. Пользовательский опыт (UX) и пользовательский интерфейс (UI) – это новые отрасли веб-разработки, которые направлены на то, чтобы пользователи могли извлечь максимальную пользу из посещения веб-сайта.

Организации во всем мире ищут дизайнеров UX/UI для разработки и реализации удобных для пользователя интерфейсов и продуктов, которые будут стимулировать спрос на их товары и услуги. И в 2022 году нехватки вакансий и рабочих мест для этих специалистов на рынке труда точно не будет.

Видеомаркетинг. Кажется, что главными конкурентами Google являются другие поисковые системы, но это не так. Оказывается, YouTube, с более чем 2 миллиардами зарегистрированных пользователей в месяц, согласно данным Search Engine Journal, является второй по величине поисковой системой в мире.

В 2022 году видео будет основным источником веб-контента – этот формат составляет 85% всего веб-трафика. Кроме того, 86% предприятий по всему миру используют видео в качестве маркетингового инструмента. Все это свидетельствует о том, что видеомаркетинг является очень перспективной отраслью, которая открывает множество возможностей для специалистов с соответствующими навыками.

Интернет вещей. Интернет вещей (IoT) – это мост, который связывает цифровые устройства и позволяет им обмениваться данными через глобальную сеть. Раньше интернет в основном использовался на компьютерах, но сегодня вы можете подключиться к часам, холодильникам, автомобилям и тому подобное.

Это может иметь широкий спектр применений в различных отраслях: здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, производство потребительских товаров. И в 2022 году и в дальнейшем будет создаваться много рабочих мест в сфере IoT.

По материалам Finance.UA
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