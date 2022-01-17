Кабмин расширит список тех, кому разрешат покупать лекарства по программе «єПідтримка»

Кабинет министров планирует расширить перечень лиц, которые смогут воспользоваться 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19 на покупку лекарств. Сейчас над этим работают Минсоцполитики совместно с Минцифры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

С 24 января украинцы, которые полностью прошли курс вакцинации от коронавируса, смогут потратить 1000 гривен программы «єПідтримка» на лекарства.

Деньги на медикаменты могут потратить люди старше 60 лет. Покупать лекарства можно в обычных аптеках и интернет-магазинах по рецепту врача или без него.

19 декабря в Украине официально стартовала программа «єПідтримка», которая предусматривает выплату в 1000 гривен всем украинцам, полностью вакцинированным от COVID-19.

Средства зачисляют на специальные виртуальные карты, получить их наличными невозможно. На сегодняшний день такие карты оформляют шесть банков: ПриватБанк, monobank, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк и Укргазбанк.

На виртуальную тысячу гривен можно будет приобрести услуги в трех сферах — это культура, путешествия и спорт. Как считают в Офисе президента и правительстве, именно эти отрасли наиболее пострадали от карантинов, поэтому средства должны стать поддержкой для них.

Выплаты можно будет потратить на:

путешествия в пределах Украины (билеты на поезд или самолет);

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры;

абонементы в спортзалы, фитнес-центры;

книги.

Потратить тысячу гривен можно в течение четырех месяцев со дня зачисления средств. Эту сумму не обязательно тратить за один раз.