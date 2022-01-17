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Кабмин расширит список тех, кому разрешат покупать лекарства по программе «єПідтримка»

Кабмин расширит список тех, кому разрешат покупать лекарства по программе «єПідтримка»

Кабинет министров планирует расширить перечень лиц, которые смогут воспользоваться 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19 на покупку лекарств. Сейчас над этим работают Минсоцполитики совместно с Минцифры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

С 24 января украинцы, которые полностью прошли курс вакцинации от коронавируса, смогут потратить 1000 гривен программы «єПідтримка» на лекарства.

Деньги на медикаменты могут потратить люди старше 60 лет. Покупать лекарства можно в обычных аптеках и интернет-магазинах по рецепту врача или без него.

19 декабря в Украине официально стартовала программа «єПідтримка», которая предусматривает выплату в 1000 гривен всем украинцам, полностью вакцинированным от COVID-19.

Средства зачисляют на специальные виртуальные карты, получить их наличными невозможно. На сегодняшний день такие карты оформляют шесть банков: ПриватБанк, monobank, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк и Укргазбанк.

На виртуальную тысячу гривен можно будет приобрести услуги в трех сферах — это культура, путешествия и спорт. Как считают в Офисе президента и правительстве, именно эти отрасли наиболее пострадали от карантинов, поэтому средства должны стать поддержкой для них.

Выплаты можно будет потратить на:

  • путешествия в пределах Украины (билеты на поезд или самолет);
  • билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры;
  • абонементы в спортзалы, фитнес-центры;
  • книги.

Потратить тысячу гривен можно в течение четырех месяцев со дня зачисления средств. Эту сумму не обязательно тратить за один раз.

По материалам НВ
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