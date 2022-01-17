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Соглашение об обмене водительских удостоверений между Украиной и Италией вступило в силу

Соглашение об обмене водительских удостоверений между Украиной и Италией вступило в силу

Сегодня, 24 января, вступило в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя. Документ был подписан 20 июля 2021 года в Риме и будет действовать 5 лет.

Новое Соглашение заключено в связи с окончанием действия предыдущего, заключенного в 2015 году сроком на 5 лет. Над согласованием документа работали Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии.

Отныне каждый гражданин Украины, который переезжает на жительство в Италию, сможет конвертировать свое национальное удостоверение водителя на итальянский аналог по упрощенной процедуре. Не нужно повторно сдавать теоретический и практический экзамены. А это, прежде всего, позволит уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших соотечественников.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины за период действия предыдущего Соглашения получено и обработано более 22 тысяч запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

Это еще раз доказывает, что вопрос чрезвычайно актуален для украинцев, которые легально проживают и работают в Италии. Процедура обмена занимает определенное время, ведь для выяснения действительности документов проводится специальная проверка. При выдаче нового итальянского водительского удостоверения украинское изымается. Соответственно итальянцы будут сдавать свой национальный документ при получении украинского.

Действие Соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

  • легально проживают в Италии;
  • являются резидентами Италии менее четырех лет;
  • имеют действующее украинское водительское удостоверение.
По материалам Телеканал 24
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