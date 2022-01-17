Светлана Якимова: недвижимость Харькова в парадоксальном 2021 году. Что будет дальше

Минувший год удивил экспертов рынка недвижимости, в первую очередь, своей парадоксальностью. Вопреки COVID-кризису и общему экономическому спаду цены жилья демонстрировали настоящее упрямство и повышались.

Безусловно, некоторые сезонные колебания присутствовали, но на общую картину не влияли. И, что совсем уж удивительно, к началу 2022 года на харьковском рынке жилья четко обозначилась тенденция к острому дефициту объектов.

Как отмечают эксперты, какую-то одну ключевую причину такого поведения спроса и цен выделить нельзя. Зато налицо комплекс факторов, которые сообща и подтолкнули стоимость жилья к росту. Один из наиболее значимых – рост населения Харькова за счет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По данным Министерства социальной политики Украины, на июль минувшего года в стране было зарегистрировано почти полтора миллиона вынужденных переселенцев. Из них, около 140 тысяч – в харьковском регионе. Да, это достаточно узкий сегмент. Однако степень актуальности в поиске жилья этих людей крайне высока.

И если в первые годы конфликта они, образно выражаясь, «осваивали» преимущественно рынок аренды, то в течение 2020-21-го основательно переключили внимание на покупку жилья.

Причем, далеко не последнюю роль в этом сыграли государственные программы, направленные на поддержку переселенцев.

Также важно учитывать, что части предпринимателей Донбасса удалось перенести в харьковский регион бизнес и развивать его у нас. Это еще более узкая категория покупателей, но она, во-первых, также имеет высокую степень мотивации к поиску жилья, а, во-вторых, имеет больше возможностей. И, следовательно, тоже влияет на общий уровень рыночного спроса.

Вторым по значимости фактором, подстегнувшим спрос и цены, по мнению эксперта, является влияние COVID-кризиса на малый и средний бизнес.

В следствие пандемии у многих предпринимателей нарушились производственные циклы и логистические цепочки. На пике первых локдаунов и карантинов люди были вынуждены сворачивать бизнесы, закрываться, при этом, по максимуму конвертируя активы в деньги. То есть на руках оказался ощутимый финансовый ресурс, который надо защищать и вкладывать. А в Украине инвестиции в недвижимость уже много лет остаются одними из самых выгодных, надежных и прогнозируемых.

Бывшие предприниматели стали направлять свои сбережения на рынок, в результате чего повышался спрос, а за ним и цены жилья. Причем львиная доля таких инвестиций пришлась на первичный рынок.

Могу сказать, что в Харькове при открытии продаж квартиры в некоторых новостроях уже на этапе «котлована» «уходили» буквально в течение 3-4 дней.

Эта группа покупателей в большинстве своем приобретает жилье, так сказать, для стабилизации средств. То есть, как правило, не продает и не планирует продавать недвижимость после ввода дома в эксплуатацию, как делают инвесторы в классическом понимании данного термина.

Следовательно, такое жилье на рынок не выходит. А это также оказывает дополнительное влияние на повышение дефицита квартир и, соответственно, рост спроса и цен.

Третьим фактором является высокий темп инфляции в Украине. По данным Госкомстата Украины, за 2021 год индекс инфляции составил 110%. Общая динамика роста цен товаров, услуг весьма наглядна, и рынок недвижимости, не исключение.

Единственное, пожалуй, что отличает его от других сегментов экономики – это инертность. То есть ценам жилья всегда нужно какое-то время, чтобы «подтянуться» под общий уровень подорожания. Обычно, в течение месяца-двух продавцы выравнивают этот разрыв.

Так, за 12 месяцев минувшего года средняя цена, по которой объекты заявлялись в продажу, выросла с 816 до 966 долларов за метр, то есть почти на 16%.

Рост средней стоимости реальной продажи – цены, на которой сошлись покупатель и продавец – составил почти на 10,5 %: с 730 до 816 долларов за квадратный метр.



Скриншот сайта xan.com.ua

Повышение спроса и цен также простимулировали государственные кредитные и ипотечные программы.

Важно понимать, что даже в столь непростых экономических условиях, в которых сегодня находится Украины, предприниматели ищут пути для развития, в том числе, рассматривают вариант кредитования бизнеса.

Например, достаточно активно работает государственная программа «5-7-9». По ней только в начале года было выдано 564 кредита на общую сумму 1,89 млрд грн. Всего же за время существования программы выдано кредитов на сумму 81,35 млрд грн.

Также работает программа «Доступная ипотека 7%». И что принципиально важно: по условиям этих программ, предприниматели на период карантина пользуются ставкой 0% годовых, то есть фактически не платят за использование заемных средства. И только спустя 90 дней после официального окончания карантина, будут обязаны погашать проценты.



Инфографика Министерства финансов

Причем, получить кредит достаточно просто. Предприниматель должен выбрать один из участвующих в программе банков, показать доходы и банк рассчитает, какую сумму можно выдать.

По данным Министерства финансов Украины, к началу текущего года по “Доступной ипотеке 7%” подписано 1470 кредитных договоров на общую сумму 1,265 миллиарда гривен. Из них на первичном рынке – 22,01%, на вторичном соответственно – 77,99%.

При этом харьковский регион входит в пятерку крупнейших в Украине по количеству поданных на покупку недвижимости заявок. Более того: условия программы постепенно совершенствуется. Так, в числе последних изменений – отмена возрастных ограничений к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн., которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее десяти лет) и увеличение лимита возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% – до 40% от нормативной площади, уплачиваемой заемщиком самостоятельно.

Для сравнения остается добавить, что, если бы кредит напрямую давал банк, это было бы примерно 13% годовых с первоначальным взносом 25% от суммы кредита.

Говоря о том, как будет развиваться ситуация на рынке жилья, хочу подчеркнуть, что на сегодня решающим фактором влияния является политическая картина в Украине.

В ближайшие пару месяцев больше половины участников рынка будут склонны занимать выжидательную позицию.

Вместе с тем останется достаточно большая доля тех продавцов и покупателей, у которых в связи с личными жизненными обстоятельствами либо инвестиционными интересами запрос на совершение сделки очень высок. И эти люди будут поддерживать рынок.

Светлана Якимова, руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)»