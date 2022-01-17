Subaru показала электрический гиперкар мощностью 1073 л.с.

На токийском автосалоне компания Subaru представила пару концепткаров. Одним из них стал электрический гоночный автомобиль STI E-RA. Он предназначен исключительно для треков и оснащён аккумулятором ёмкостью всего 60 кВтч, но это компенсируется огромной мощностью.

По заверениям производителя, четыре электродвигателя производства Yamaha обеспечивают гиперкару внушительные 1073 лошадиные силы. Большая прижимная сила и полный привод сочетаются с уникальной системой распределения крутящего момента. Разработчики утверждают, что это позволяет максимизировать сцепление и устойчивость автомобиля.



Фото: 4pda.to

Масса автомобиля — всего 1690 кг. Расчётное время прохождения круга по трассе «Нюрбургринг» составляет 6 минут и 40 секунд. Например, Tesla Model S Plaid проезжает её за 7 минут 35 секунд. Первые тесты на японских гоночных трассах Subaru планирует провести в конце текущего года.

Второй концептуальной моделью японского бренда на автосалоне стал Solterra STI, представляющий собой более спортивную версию предстоящего кроссовера. В Subaru не уточняли, какие изменения ждут покупателей под капотом, но внешние модификации в виде спойлеров намекают на спортивные амбиции транспортного средства.



Фото: 4pda.to