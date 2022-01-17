Из Украины в Европу за €4,99: Wizz Air устроила быструю распродажу

Венгерский лоукостер Wizz Air организовал быструю распродажу: авиакомпания предлагает путешественнику билеты из Украины в Европу от 4,99 евро.
Также в системе бронирования авиаперевозчика есть много билетов от 279 – 309 гривен (9 – 10 евро).
Дешевые билеты по цене от 4,99 евро доступны по нескольким направлениям из городов Украины. Например, из Киева в Варшаву, Катовице, Вроцлав, Краков, Рим и Милан, из Львова в Мемминген и Вроцлав.
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