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Из Украины в Европу за €4,99: Wizz Air устроила быструю распродажу

Из Украины в Европу за €4,99: Wizz Air устроила быструю распродажу

Венгерский лоукостер Wizz Air организовал быструю распродажу: авиакомпания предлагает путешественнику билеты из Украины в Европу от 4,99 евро.

Также в системе бронирования авиаперевозчика есть много билетов от 279 – 309 гривен (9 – 10 евро).

Дешевые билеты по цене от 4,99 евро доступны по нескольким направлениям из городов Украины. Например, из Киева в Варшаву, Катовице, Вроцлав, Краков, Рим и Милан, из Львова в Мемминген и Вроцлав.

Условия акции:

  • распродажа продлится до 24 января 2022 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года;
  • скидка применяется только для стоимости тарифа, но не действует на административный сбор;
  • рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;
  • в стоимости самых дешевых билетов только маленькая ручная кладь размером 40×30×20 сантиметров;
  • забронировать билеты можно на официальном сайте WizzAir и в мобильном приложении Wizz.

По материалам Finance.UA
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