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К 2024 году в космосе построят киностудию и спортивную арену

К 2024 году в космосе построят киностудию и спортивную арену

Организация Space Entertainment Enterprise (S.E.E.) объявила о намерении построить на орбите собственную развлекательную площадку. Там будут открыты киностудия, спортивная арена и другие локации, предназначенные для космического туризма.

Разрешение на строительство от NASA уже получено. Разработкой нового модуля займётся компания Axiom Space. Развлекательный блок будет пристыкован к Международной космической станции, но войдёт в структуру коммерческой космической станции Axiom, которая в перспективе отделится от МКС.

«Создание развлекательного центра нового поколения в космосе открывает бесчисленные возможности для продуцирования невероятного нового контента и воплощения этих фантазий в реальность», — сказал Ричард Джонстон, главный операционный директор SEE.

Модуль будет создан для проведения киносъёмок, музыкальных, телевизионных и спортивных мероприятий. Также новая среда позволит реализовать различные креативные идеи художникам и музыкантам. Партнёры, консультанты и советники SEE — это бывшие руководители крупных компаний, таких как HBO, Endemol и Viacom. На данный момент компания занимается созданием фильма с Томом Крузом, который будут снимать в космосе.

Стоимость нового модуля составляет колоссальные $2 триллиона. Сейчас идут поиски финансирования. Если всё пройдёт гладко, то космическая киностудия сможет заработать уже в 2024 году.

По материалам 4PDA
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