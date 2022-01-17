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За 2 года средний доход онлайн-продавцов на международных площадках вырос на 25%

За 2 года средний доход онлайн-продавцов на международных площадках вырос на 25%

Платежная платформа Payoneer поделилась данными исследования о доходах онлайн-продавцов, которые зарабатывают на международных e-commerce площадках (Amazon, eBay и других), а также презентовала бесплатный календарь с онлайн-торговли на 2022 год.

Миллионы продавцов со всех уголков мира зарабатывают на международных онлайн-площадках вроде Amazon, eBay, etsy и других. Украинцы – активные участники процесса. С третьего квартала 2019 по третий квартал 2021 года средний доход украинского селлера увеличился на 25%. Чтобы помочь поддерживать такой рост, мы создали бесплатный e-commerce календарь на 2022 год, где собраны всемирные и локальные шопинг-даты, праздники и лайфхаки для эффективных маркетинговых кампаний. С ним вы заблаговременно будете в курсе всех важных для вашего бизнеса дат», — рассказал Игорь Ковалев, генеральный директор Payoneer в Украине и Беларуси.

Среди украинцев, зарабатывающих на международных рынках, онлайн-продавцы получают больше всего. Так, за июль-сентябрь их средний доход составил $9 860, или $3 290 в месяц.

Рейтинг пяти крупнейших городов Украины по среднему доходу селлеров в третьем квартале 2021:

  • Львов.
  • Киев.
  • Одесса.
  • Харьков.
  • Днепр.

Больше всего среди пяти крупных городов Украины за 3 квартал 2021 заработали львовские продавцы — $13 390, на втором месте киевляне — $12 550. За тот же период одесситы получили в среднем $10 940.

Средний доход харьковских продавцов за июль-сентябрь 2021 составил $8 550, а днепровских — $8 320.

По материалам Finance.UA
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