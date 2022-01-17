Нефтяной гигант Shell сменил название

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально сменил название на Shell plc, сообщается в пресс-релизе компании.
Соответствующее решение было принято Советом директоров компании 20 декабря 2021 года и теперь вступило в силу.
Лондонская фондовая биржа отразит изменение в названии во вторник, 25 января, а New York Stock Exchange изменит название компании 31 января 2022 года.
Изменение названия компании не повлияет на пакеты акционеров. Существующие сертификаты акций должны быть сохранены, поскольку они останутся действительными для всех целей, а новые сертификаты акций не будут выпущены.
Изменение названия связано с планами нефтегиганта перейти от двойного рынка акций (типа A — Royal Dutch Shell и B — Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций.
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