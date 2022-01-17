ДТЭК законтрактовал четыре дополнительные партии американского угля

ДТЭК законтрактовал 4 дополнительные судовые партии американского угля, новые поставки ожидают в течение февраля-марта.

Об этом 24 января сообщили в ДТЭК.

«ДТЭК договорился о дополнительных 4 судах класса «Панамакс» с импортным топливом. Ожидается, что новые поставки с углем из США и происхождением из Колумбии прибудут в Украину в течение февраля-марта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, на сегодня общее количество поставок компанией по морю увеличено до 13 судов, а объем импортного угля – до 858 тыс. тонн. Уголь из дополнительных «Панамаксов» пополнит склады украинских ТЭС.

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, компании удалось договориться о новых судовых партиях.

«Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и холодов, когда резко возрастает потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку. В очередной раз подчеркну, импорт угля является временной мерой. Он позволяет покрыть его дефицит из-за максимальной нагрузки на наши ТЭС. Однако в наших приоритетах остается собственная добыча», – пояснил Салеев.

В сообщении напомнили, что на сегодня ДТЭК привез в Украину 9 судовых поставок с импортным углем. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС «Центрэнерго», прибыло в Украину 20 ноября. Остальные предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго. Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. т.

В целом в течение сентября-декабря 2021 года ДТЭК было импортировано 880 тыс. т угля. На сегодня объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива значительно превысили 1,3 млн т.

В прошлом году добыча на шахтах ДТЭК Энерго составила почти 17 млн т угля. По предварительным данным, за аналогичный период на ТЭС компании было сожжено 14,5 млн т топлива, из которого 84% – уголь собственной добычи.