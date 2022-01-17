Индустриальные парки могут принести Украине более $2,5 миллиарда инвестиций — Шмыгаль

В Украине наконец заработают индустриальные парки. В ближайшие три года государство поможет обустроить инфраструктуру для 25 индустриальных парков, благодаря которым наше государство может получить от 2,5 млрд долларов дополнительных инвестиций.
Это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке, подводя экономические итоги недели.
«На этой неделе утвердили необходимые документы, в частности порядок включения в реестр индустриальных парков, а также порядок его ведения. Процедура включения будет проходить максимально быстро и бизнес-ориентированно. В ближайшие три года государство поможет обустроить инфраструктуру для 25 индустриальных парков», — отметил глава правительства.
По прогнозам правительственных экспертов и независимых аналитиков, благодаря развитию индустриальных парков Украина может получить от 2,5 млрд долларов дополнительных инвестиций, добавил премьер. «Индустриальные парки стали эффективными точками роста для экономик Польши, Чехии, Турции, Южной Кореи, и мы планируем использовать лучший опыт этих стран, чтобы они заработали и в Украине», — отметил Шмыгаль.
Напомним, Кабинет Министров 19 января утвердил Порядок рассмотрения документов о включении индустриального (промышленного) парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2021 года подписал закон о внесении изменений в Закон «Об индустриальных парках». Документ вводит финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для инвесторов в индустриальные парки.
По состоянию на декабрь в Украине было зарегистрировано 52 индустриальных парка, из которых работают всего 10.
В 2022 году предусмотрено 400 млн грн на софинансирование строительства инфраструктуры для индустриальных парков.
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