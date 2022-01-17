General Motors инвестирует $6,5 миллиарда в заводы по производству электрокаров и батарей

Американская компания General Motors вложит 6,5 млрд долларов в два завода по производству электрических автомобилей и батарей для электрокаров в штате Мичиган (США).
Об этом сообщает Teslarati.
Эти инвестиции способствуют появлению 4 тысяч новых рабочих мест в штате.
У компании уже есть планы по разработке электромобилей, включая исследовательский и инновационный центр аккумуляторов в Уоррене (Мичиган). Это совершенно новый объект, который значительно расширит технологию производства аккумуляторов и ускорит разработку и коммерциализацию более доступных аккумуляторов для электромобилей с большим запасом хода.
Компания также недавно получила 1,3 млрд долларов в виде налоговой скидки для завода в городе Орион Тауншип, где производят Chevrolet Bolt EV. Ожидается, что общий объем инвестиций составит 4 млрд долларов.
Ранее General Motors обнародовала планы, согласно которым на рынок будет введено 30 новых моделей электромобилей к 2025 году.
Как сообщал Укринформ, американская компания General Motors представила новый внедорожник 2023 Cadillac Escalade V-Series.
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