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Верховный Суд принял решение по национализации ПриватБанка

Верховный Суд принял решение по национализации ПриватБанка

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 14 января 2022 года отказал в удовлетворении кассационной жалобы одного из клиентов ПриватБанка.

Верховный Суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 12 сентября 2018 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 17 января 2019 года, которым отказано полностью в удовлетворении иска об оспаривании решений государственных органов о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства в декабре 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Суд принял соответствующее решение в порядке письменного производства без вызова сторон.

«Верховный Суд, в частности, пришел к выводу, что решение Национального банка и правительства, которые были приняты в процессе вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка в декабре 2016 года, не нарушили права клиентов и вкладчиков этого банка», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По материалам Финансовый клуб
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