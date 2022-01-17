День финансов: банкоматы monobank, камыш для ТЭЦов, стена за 2,4 млрд

Пятница, 21 января. День выдался богатым на красочные новости.

Банкомат по имени Рыжик. Уже скоро в Украине появятся банкоматы monobank. Как сказал Олег Гороховский: «Мы бы были не мы, если бы сделали обычную, скучную железяку. Поэтому попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте». Что и говорить, смотрите сами:

При этом Гороховский просит предлагать варианты имен для банкоматов. «Те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих 5 комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч».

Солома и камыш для ТЭЦ. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» — «Нафтогаз Тепло» рассматривает возможность перевода работающих на газа ТЭЦ, на биосырье. «Мы рассматриваем возможные варианты перехода, начиная от отсортированного мусора — это биологические отходы, которые уже остались, заканчивая сжиганием камыша или работой на щепе, или соломе», — сказал технический директор «Нафтогаз Тепло» Федор Шевченко. По словам Шевченко, компания еще не приняла окончательное решение, будет ли реализовывать такие проекты. Это будет зависеть от результатов исследования целесообразности таких шагов.

Стена за 2,4 млрд. Не знаем, насколько крепкой будет «Стена Яценюка», которую строили долгих 7 лет. Но то, что на эту стену пришлось крепко потратиться – это факт. Проект завершен, а на его реализацию за семь лет из госбюджета Украины потратили 2,437 млрд гривен. В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали «Егоза».

Американские акции – «суперпузырь»? Джереми Грэнтем, известный американский инвестор, который десятилетиями предсказывал рыночные «пузыри», заявил, что исторический обвал акций, который он спрогнозировал год назад, продолжается. И даже вмешательство Федеральной резервной системы не может предотвратить окончательное падение почти на 50%.

Грентем описывает американские акции как «суперпузырь». И так же, как это было во время краха 1929 года, краха доткомов в 2000 году и финансового кризиса 2008 года, он уверяет, что этот пузырь лопнет, возвращая индексы к статистическим нормам.

Госстат. Недвижимость. Рост на 15%. В четвертом квартале 2021 года цены на жилье в Украине выросли в среднем на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данным Госстата, цены на квартиры на первичке выросли на 14,3%, на вторичке – на 17,0%. Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном – на 17,5%. Двухкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,4%, на вторичном – на 18,4%. Трехкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 16,3%, на вторичном – на 15,8%.

Кто они, наши ФЛП? За 2021 год количество ФЛП выросло на 83 257 или на 4% – сейчас их почти 2 млн. Это лучший результат за последние 5 лет. Для сравнения, в 2020 году рост составил 22 455 ФЛП или 1,2%. IT-ФЛПы – самая активная часть частных предпринимателей в 2021 году, их доля общего прироста среди всех компаний составила более половины (53%). На втором месте по приросту — бизнесы, предоставляющие информационные услуги (+9 тыс. или 24%). И вот кто дальше по списку.