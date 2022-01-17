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«Стена Яценюка» достроена, на проект за 7 лет потратили почти 2,5 млрд гривен, — ГПСУ

«Стена Яценюка» достроена, на проект за 7 лет потратили почти 2,5 млрд гривен, — ГПСУ

Пограничники сообщили, что в рамках проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов и 99 километров металлических заборов. Вместо «Стены» Кабмин одобрил новую программу по обустройству госграницы на 36 млрд грн.

Проект «Стена» по обустройству государственной границы, который в соцсетях окрестили «Стеной Яценюка», завершен, а на его реализацию за семь лет из госбюджета Украины потратили 2,437 млрд гривен. Об этом Фокусу сообщили в администрации Государственной пограничной службы.

Как говорится в ответе на запрос, 31 декабря был завершен период реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской госграницы, а также территорий, прилегающих к административной границе с временно оккупированным Крымом (Проект «Стена» — ред.).

По данным Госпогранслужбы, с 2015 по 2021 года из государственного бюджета Украины на строительство «Стены Яценюка» потратили 2,437 млрд гривен:

2015 год — 400 млн гривен;
2016 год — 200 млн;
2017 год — 200 млн;
2018 год — 500 млн;
2019 год — 400 млн;
2020 год — 400 млн;
2021 год — 337,7 млн.

В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали «Егоза». В апреле-июне 2022 года, по данным ведомства, запланировано принятие еще нескольких инженерно-технических сооружений.

На участках государственной границы в Харьковской области обустроили 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Похожий механизм также был установлен в Луганской области.

По материалам Фокус
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