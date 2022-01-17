«Стена Яценюка» достроена, на проект за 7 лет потратили почти 2,5 млрд гривен, — ГПСУ

Пограничники сообщили, что в рамках проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов и 99 километров металлических заборов. Вместо «Стены» Кабмин одобрил новую программу по обустройству госграницы на 36 млрд грн.
Проект «Стена» по обустройству государственной границы, который в соцсетях окрестили «Стеной Яценюка», завершен, а на его реализацию за семь лет из госбюджета Украины потратили 2,437 млрд гривен. Об этом Фокусу сообщили в администрации Государственной пограничной службы.
Как говорится в ответе на запрос, 31 декабря был завершен период реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской госграницы, а также территорий, прилегающих к административной границе с временно оккупированным Крымом (Проект «Стена» — ред.).
По данным Госпогранслужбы, с 2015 по 2021 года из государственного бюджета Украины на строительство «Стены Яценюка» потратили 2,437 млрд гривен:
2015 год — 400 млн гривен;
2016 год — 200 млн;
2017 год — 200 млн;
2018 год — 500 млн;
2019 год — 400 млн;
2020 год — 400 млн;
2021 год — 337,7 млн.
В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали «Егоза». В апреле-июне 2022 года, по данным ведомства, запланировано принятие еще нескольких инженерно-технических сооружений.
На участках государственной границы в Харьковской области обустроили 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Похожий механизм также был установлен в Луганской области.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»Вчера, 09:01 - 2488 10
Более 20% украинцев хоть раз покупали криптовалюту (исследование)Вчера, 20:07 - 322 8
Бизнес намерен повысить цены на продуктыВчера, 15:34 - 1454 7
Стало известно, сколько заработал министр цифровой трансформации Федоров5 ч. назад - 417 3
В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатимВчера, 14:03 - 19240 3
В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатимВчера, 14:03 - 19240 3
В США создали новейший двигатель внутреннего сгоранияВчера, 22:24 - 5518 2
Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курсВчера, 11:07 - 3418
В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведенияВчера, 16:02 - 2358
Межбанк: как рынок отреагировал на решения НацбанкаВчера, 18:05 - 1561
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараПозавчера, 10:19 - 281
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 355
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 530 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1762 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1009 1