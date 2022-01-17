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Цены на жилье за 2021 год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

Цены на жилье за 2021 год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

В четвертом квартале 2021 года цены на жилье в Украине выросли в среднем на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Finance.ua как портал, следящий за рнком недвижимости, узнал у Госстата, какие квартиры подорожали больше всего.

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По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичке выросли на 14,3%, на вторичке – на 17,0%.

По количеству комнат:

  • однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном – на 17,5%,;
  • двухкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,4%, на вторичном – на 18,4%;
  • трехкомнатные квартиры подорожали первичном рынке на 16,3%, на вторичном – на 15,8%.

Справка Finance.ua:

Согласно данным сервиса по подбору квартир в новостройках, средние цены квадратного метра в городах Украины по состоянию на начало и конец года:

  • Киев – 28 тыс. грн – 35 тыс. грн;
  • Львов — 24 тыс. − 28 тыс. грн;
  • Одесса — 23 тыс. − 27 тыс. грн;
  • Днепр — 23 тыс. − 28 тыс. грн;
  • Харьков — 20 500 − 24 500 грн.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Finance.UA
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