Цены на жилье за 2021 год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

В четвертом квартале 2021 года цены на жилье в Украине выросли в среднем на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Finance.ua как портал, следящий за рнком недвижимости, узнал у Госстата, какие квартиры подорожали больше всего.
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По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичке выросли на 14,3%, на вторичке – на 17,0%.
По количеству комнат:
Согласно данным сервиса по подбору квартир в новостройках, средние цены квадратного метра в городах Украины по состоянию на начало и конец года:
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