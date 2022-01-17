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Обвал на 50%: Известный инвестор Джереми Грентем назвал американские акции «суперпузырем»

Обвал на 50%: Известный инвестор Джереми Грентем назвал американские акции «суперпузырем»

Джереми Грэнтем, известный инвестор, который десятилетиями предсказывал рыночные «пузыри», заявил, что исторический обвал акций, который он спрогнозировал год назад, продолжается, и даже вмешательство Федеральной резервной системы не может предотвратить окончательное падение почти на 50%.

Об этом он сообщил в заметке, опубликованной 20 января, пишет Bloomberg.

Грентем описывает американские акции как «суперпузырь». И так же, как это было во время краха 1929 года, краха доткомов в 2000 году и финансового кризиса 2008 года, он уверяет, что этот пузырь лопнет, возвращая индексы к статистическим нормам.

По его словам, индекс S&P 500 упал примерно на 45% от закрытия в среду — и на 48% от пика 4 января — до уровня 2500.

«Я не был так уверен в этом пузыре год назад, как в технологическом пузыре 2000 года, или в пузыре на рынке жилья 2007 года. Однако сегодня я прогнозирую, что это [пузырь лопнет — Ред.] почти наверняка», — сказал инвестор в интервью Bloomberg «Front Row».

Почему рынок упадет? Доказательства инвестора. В анализе Грентема доказательств много. Первые признаки проблем, на которые он указывает, появились в феврале прошлого года, когда десятки самых спекулятивных акций стали падать. Например, Cathie Wood’s Ark Innovation ETF, с тех пор упал на 52%.

Кроме того, был такой фактор, который Грентем называет «безумным поведением инвестора», что указывает на «пузырь» в последней стадии: акции мемов, неистовые покупки брендовых электромобилей, рост «бессмысленных криптовалют», таких как Dogecoin, и многомиллионные цены на NFT.

При этом «суперпузырем» инвестор называет не только акции. По его словам, существует также пузырь в облигациях (он «самый широкий и самый экстремальный из всех, что существовали в мировой недвижимости) и «пузырь» в ценах на сырье, что только начинает зарождаться.

Вину за пузыри последних 25 лет Грентем возлагает преимущественно на плохую монетарную политику. Как пишет инвестор, с тех пор как Алан Гринспен стал главой ФРС, Центральный банк «помогал и способствовал» образованию последовательных пузырей, сначала делая деньги слишком дешевыми, а после корреляций торопясь выручать рынки.

По словам Грентема «дикая буря может начаться в любой момент». Согласно его подсчетам, даже без полного возврата к статистическим тенденциям, только в США убытки могут достичь 35 триллионов долларов.

По материалам bloomberg.com
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