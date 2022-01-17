К 2024 году в космосе планируют построить киностудию и спортивную арену

Компания Space Entertainment Enterprise (SEE), которая продюсирует будущий фильм Тома Круза о космосе, планирует построить в космосе спортивную арену и киностудию, пишет Variety. Она должна заработать до декабря 2024 года.

Модуль SEE-1 будет предназначен для съемки фильмов, телепрограмм, музыкальных и спортивных мероприятий, а также для продюсеров и креативщиков, которые захотят создавать контент в условиях микрогравитации на низкой орбите. Со станции можно будет транслировать контент в прямом эфире.

Строительство SEE-1 возьмет на себя компания Axiom Space, которая в январе 2022 года получила одобрение НАСА на строительство коммерческой части МКС. Модуль SEE-1 будет пристыкован к Axiom Station, которая также будет заниматься космическим туризмом.

Напомним, космический телескоп Джеймс Уэбб стоимостью 10 миллиардов долларов развернул все свои зеркала.