0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

К 2024 году в космосе планируют построить киностудию и спортивную арену

К 2024 году в космосе планируют построить киностудию и спортивную арену

Компания Space Entertainment Enterprise (SEE), которая продюсирует будущий фильм Тома Круза о космосе, планирует построить в космосе спортивную арену и киностудию, пишет Variety. Она должна заработать до декабря 2024 года.

Модуль SEE-1 будет предназначен для съемки фильмов, телепрограмм, музыкальных и спортивных мероприятий, а также для продюсеров и креативщиков, которые захотят создавать контент в условиях микрогравитации на низкой орбите. Со станции можно будет транслировать контент в прямом эфире.

Строительство SEE-1 возьмет на себя компания Axiom Space, которая в январе 2022 года получила одобрение НАСА на строительство коммерческой части МКС. Модуль SEE-1 будет пристыкован к Axiom Station, которая также будет заниматься космическим туризмом.

Напомним, космический телескоп Джеймс Уэбб стоимостью 10 миллиардов долларов развернул все свои зеркала.

По материалам ua.news
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.