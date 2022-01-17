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Богачи выступают за увеличение налоговой нагрузки для миллионеров

Богачи выступают за увеличение налоговой нагрузки для миллионеров

Более 100 миллионеров из Европы, США и Канады подписали открытое письмо с просьбой ввести или увеличить налог для богатых. Представители движения «Патриотические миллионеры» считают глобальную систему налогообложения несправедливой.

Свое письмо авторы адресовали участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Участники кампании являются представителями организаций «Патриотичные миллионеры» (Patriotic Millionaires), «Миллионеры за человечество» (Millionaires for Humanity) и «Обложите меня налогом сейчас» (Tax me now).

Почему богачи хотят платить больше налогов? В 2021 году представители организации «Патриотичные миллионеры» провели протестные акции в Вашингтоне и Нью-Йорке, призывая местные власти повысить ставку налогообложения богачей. Участие приняли американцы, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов ежегодно и имеют активы стоимостью более 5 миллионов долларов.

«Патриотичные миллионеры» отмечают, что глобальное налоговое законодательство нуждается в изменениях, чтобы сделать его более справедливым и решить проблему значительной социальной разницы между богатыми и бедными.

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«Как миллионеры мы знаем, что нынешняя (налоговая. — Ред.) система является несправедливой. Большинство из нас может подтвердить, что пока последние два года мир переживал большие проблемы, наше благосостояние росло. Вместе с тем мало кто из нас, богачей, платит справедливые налоги», — говорится в открытом письме организации.

Добавим, что среди подписантов есть продюсер и родственница Уолта Диснея Эбигейл Дисней, а также один из первых инвесторов гиганта розничной онлайн-торговли Amazon Ник Ганауэр.

По материалам Телеканал 24
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