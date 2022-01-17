КГГА советует компаниям перевести своих сотрудников на дистанционную работу

На сегодня в столице, как и во всей Украине, фиксируется стремительное увеличение заболеваемости коронавирусом. И это заставляет город максимально усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений, сообщает КГГА.
Об этом сказала заместитель главы КГГА Анна Старостенко.
«Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть начеку и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города», — отметила она.
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По словам Анны Старостенко, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон очень контагиозный, особенно в закрытых помещениях, то снизить риск инфицирования можно, лишь придерживаясь основных санитарных правил: соблюдение масочного режима, дистанции и гигиены рук (частое мытье и обработка дезинфектором).
«Кроме того, город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды — оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы», — подчеркнула замглавы КГГА.
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