0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Британцы готовят самый мощный кроссовер в мире (фото)

Британцы готовят самый мощный кроссовер в мире (фото)

Aston Martin DBX получит сверхмощную заряженную версию S. Премьера кроссовера запланирована на 1 февраля, но уже есть шпионские снимки модели и информация о ней. Официальный тизер кроссовера опубликован на странице Aston Martin в Twitter.

Разработчики утверждают, что новый Aston Martin DBX S станет самым мощным кроссовером на рынке. Точные характеристики не разглашают, но очевидно мощность превысит 680 л.с., чтобы обойти нынешнего лидера Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid.

Ожидается, что мощность Aston Martin DBX S достигнет 700 л.с., однако пока не ясно, какой именно двигатель установят на кроссовер. По одной версии, в Aston Martin доработают 4,0-литровый V8 твин-турбо стандартной модели. Этот двигатель от Mercedes-AMG на отдельных моделях развивает и 720 л.с.

Второй кандидат под капот кроссовера – 5,2-литровый турбированный V12, развивающий 715 л. с. в Aston Martin DBS Superleggera.

Судя по шпионским фото, заряженный кроссовер Aston Martin отличается от стандартной модели увеличенной решеткой радиатора, обвесом и новым выхлопом. В отделке салона, очевидно, появится больше карбона.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.