Британцы готовят самый мощный кроссовер в мире (фото)

Aston Martin DBX получит сверхмощную заряженную версию S. Премьера кроссовера запланирована на 1 февраля, но уже есть шпионские снимки модели и информация о ней. Официальный тизер кроссовера опубликован на странице Aston Martin в Twitter.

Разработчики утверждают, что новый Aston Martin DBX S станет самым мощным кроссовером на рынке. Точные характеристики не разглашают, но очевидно мощность превысит 680 л.с., чтобы обойти нынешнего лидера Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid.

Ожидается, что мощность Aston Martin DBX S достигнет 700 л.с., однако пока не ясно, какой именно двигатель установят на кроссовер. По одной версии, в Aston Martin доработают 4,0-литровый V8 твин-турбо стандартной модели. Этот двигатель от Mercedes-AMG на отдельных моделях развивает и 720 л.с.

Второй кандидат под капот кроссовера – 5,2-литровый турбированный V12, развивающий 715 л. с. в Aston Martin DBS Superleggera.

Судя по шпионским фото, заряженный кроссовер Aston Martin отличается от стандартной модели увеличенной решеткой радиатора, обвесом и новым выхлопом. В отделке салона, очевидно, появится больше карбона.