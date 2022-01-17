Законопроект о создании финансового суда уже наработан – глава НБУ

Одним из более существенных препятствий для развития кредитования в Украине является высокий юридический риск для кредиторов при работе с возвратом задолженности и ненадлежащий на сегодня уровень защиты прав кредитора, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время форума «2022 – время кредитовать»
Это, по его словам, напрямую влияет на стоимость кредита, ведь финансовое учреждение закладывает эту стоимость в премию за риск.
«Я хочу подчеркнуть, что Национальный банк выступает за быстрое, справедливое и сбалансированное решение финансовых споров. В этом заинтересованы как кредиторы, так и должники, а прежде всего – финансовая система страны.
В 2021 году мы подняли дискуссию с профессиональной юридической судебной средой о создании специализированного судебного учреждения – специализированного финансового суда, вроде специализированного антикоррупционного суда. Это правильный путь к независимому и эффективному правосудию именно в направлении финансовых споров. Соответствующий законопроект уже наработан”, – отметил Шевченко.
Глава НБУ также добавил, что сегодня более 538 тыс. судебных дел, которые касаются именно финансовых споров, находятся в судах абсолютно разной юрисдикции.
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров относительно неработающих займов банков (NPL).
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной.
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