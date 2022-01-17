В Украине разработали план действий по развитию «зеленой» энергетики

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разработало и вынесло на общественное обсуждение Национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Госэнергоэффективности выносит на общественное обсуждение разработанный проект Национального плана действий по развитию возобновляемой энергетики на период до 2030 года (НПД ВЭ 2030). В проекте НПД ВЭ 2030 определена индикативная цель потребления энергии из возобновляемых источников в 2030 году на уровне 27%», — говорится в сообщении.

В частности, в секторе энергетики уровень потребления энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до 2030 года должен достичь 25%, в секторе отопления и охлаждения — 35%, на транспорте — 14%. План действий также предусматривает меры, которые обеспечат сбалансированное развитие возобновляемой электроэнергетики, теплоэнергетики и потребления ВИЭ на транспорте. Так, в документе уделено внимание обеспечению устойчивости работы объектов возобновляемой генерации; повышению надежности энергоснабжения; стимулированию производства «чистой» электроэнергии на рыночных основах; стимулированию использования энергоносителей с ВИЭ и т. д.

«При подготовке НПД ВЭ 2030 учтено реальное состояние возобновляемой энергетики и соответствующие целевые показатели, определенные в уже утвержденных государственных стратегических документах и ​​европейских директивах, а также предложения центральных органов исполнительной власти, профильных организаций, экспертов и научных учреждений», — отмечают в Госэнергоэффективности.