Олег Паракуда: неработающие кредиты. Проблемы, влияние на экономику Украины, судебная практика

Несколько месяцев назад в НБУ заявили, что в конце 2024-го доля NPL или неработающих кредитов в банковской системе Украины не должна превышать 10%.

Насколько это реально, учитывая то, что сейчас этот показатель составляет почти 40%?

Проблема с NPL (non-performing loans) или неработающими кредитами присуща не только банковской системе Украины, но и характерна для многих стран мира.

В частности, согласно данным Всемирного Банка, в 2014 году около 33 стран страдали от неработающих кредитов как минимум на уровне 10% от общего объема кредитного портфеля страны.

В отдельных случаях такой показатель достигал 45% как, в частности, на Кипре или 35%, как в Греции.

Такая болезнь непременно негативно влияет на развитие банковского сектора экономики, снижает доходность банковских учреждений и лишает возможности кредитовать реальный сектор экономики в необходимом объеме.

Не обошла проблема неработающих кредитов и Украину. Помимо негативного влияния пандемии Covid19, у нас есть свои внутренние особенности, как:

чрезмерно рисковое кредитование прошлых лет при наличии достаточно низких стандартов оценки платежеспособности заемщиков;

отсутствие надлежащих законодательных гарантий защиты прав кредиторов;

и особенно крайне опасной – практики кредитования связанных лиц (в основном бывших собственников банков); прекращение обслуживания кредитов последними привело к ликвидации многих банков, чрезмерным расходам на рефинансирование и тому подобное.

На сегодня благодаря проактивной позиции НБУ большинство проблемных кредитов признано банками, уровень покрытия неработающих кредитов резервами постоянно растет.

Как следствие в дальнейшем неработающие кредиты существенно не должны влиять на финансовые результаты и капитал банков.

Однако наличие их в объеме более 10% продолжает оставаться значительным бременем для банковского сектора, особенно для госбанков, в которых сконцентрировано около 73% NPL банковского сектора (42% приходится на ПриватБанк).

В связи с этим НБУ призывает банки интенсивнее расчищать балансы: неработающие кредиты следует непременно реструктуризировать, продать или списать.

Что касается перспективы сократить долю NPL до 10% к концу 2024-го года, то она выглядит вполне реальной. За последний год банковская система существенно снизила уровень неработающих кредитов: в начале октября 2020 года доля NPL в банковской системе Украины составляла 45%, а уже в сентябре 2021 года — около 35%.

По последним данным Национального банка, по состоянию на 01.11.2021 показатель снизился до 32,7%. В случае сохранения динамики, при которой годовое сокращение будет составлять около 10%, заявленный НБУ показатель имеет все шансы подтвердиться.

В то же время стоит отметить, что важно то, в результате каких инструментов будет происходить снижение уровня NPL. Соблюдение банками рекомендаций НБУ по реструктуризации неработающих кредитов с их последующим погашением или через продажу проблемных задолженностей – положительный знак.

Отдельное важное значение имеет введение обязанности для банков утвердить и придерживаться стратегии управления проблемными активами. Бизнес-среда имеет большие надежды, что вопрос уменьшения доли неработающих кредитов будет продолжать находиться в фокусе внимания НБУ и руководства банков.

На что влияет показатель NPL в банковской системе и экономике страны?

Наличие значительного объема неработающих кредитов требует от банков формировать соответственно кратный объем резервов, что в свою очередь на соответствующую сумму уменьшает объем возможного кредитования банком других потенциальных клиентов и как следствие потенциальные финансовые показатели банковского учреждения в целом.

Согласно выводам Международного валютного фонда, существует прямая зависимость между показателем роста объема неработающих кредитов и уровнем падения ВВП.

Кроме того, наличие негативной тенденции такого роста имеет не только краткосрочные, но и среднесрочные последствия, в частности в течение следующих четырех наблюдается негативное влияние на рост показателя ВВП и сокращение объема частных заимствований.

Значительный рост объема неработающих кредитов является крайне негативным явлением для банка, поскольку непосредственно влияет на ликвидность банка, вредит его кредитному рейтингу, ведет к снижению доверия клиентов, что в совокупности может привести к дальнейшей неплатежеспособности и выводу с рынка учреждения.

Судебная практика в вопросе NPL

Недавно в Украине также была сформирована судебная практика, согласно которой круг покупателей NPL сузился до финансовых учреждений и заключения договоров факторинга. Зачем это нужно и как такая практика должна помочь решить проблему NPL?

До недавнего времени существовала позиция судов, которая существенно сужала круг покупателей NPL исключительно до финансовых учреждений и ограничивала форму сделок – исключительно путем заключения договоров факторинга.

При этом ни одна норма действующего законодательства не предусматривала, что продажа кредитной задолженности должна осуществляться исключительно по договору факторинга.

Такая позиция судов стала реакцией судебной системы на, в частности, отсутствие законодательного регулирования коллекторской деятельности, когда физические лица – должники, чьи кредитные обязательства были проданы, страдали от злоупотреблений со стороны недобросовестных коллекторских компаний.

Однако в дальнейшем, с целью защиты прав физических лиц и урегулирования коллекторской деятельности, законодатель в марте 2021 года внес изменения в ст. 18 Закона «О потребительском кредитовании» № 1734-VIII. Указанной статьей было дополнительно установлено, что кредиты физических лиц могут быть уступлены исключительно в пользу финансовых учреждений.

Таким образом, ситуация с кредитными обязательствами физических лиц законодательно решена, а потребность в искусственных ограничениях – отпала.

Почти одновременно с указанными изменениями в законодательство Верховный Суд уточнил ранее изложенные выводы относительно критериев разграничения договоров уступки права требования по кредитному договору и факторингу, которые являются основными инструментами в очистке баланса банка от NPL.

Согласно последним выводам Верховного Суда, банки могут продавать кредитную задолженность, как по договорам факторинга, так и по договорам уступки права требования.

При этом наличие дисконта само по себе не свидетельствует о заключении договора факторинга. В то же время указанный вывод был ограничен лишь случаем, если банк-продавец находится на стадии ликвидации.

Наряду с этим избрание такого критерия Верховным Судом в качестве определяющего может иметь следствием признание недействительными уже заключенных договоров. Не говоря уже о том, что вывод о наличии такого критерия для разграничения как пребывания или непребывания банка в процедуре ликвидации в качестве основания для признания недействительной сделки никоим образом не корреспондируется с требованиями ст. 215 ХК Украины, которая предусматривает возможность признания недействительной сделки лишь на основаниях, установленных законом.

Особенно опасным является использование выводов о применении норм права, изложенных в постановлениях Верховного суда, в качестве оснований для признания недействительными договоров, заключенных при отсутствии прямого законодательного запрета (ограничения) на такое заключение.

Упомянутое приводит к тому, что в отличие от закрепления подобных критериев на уровне закона упомянутые выводы Верховного Суда подлежат применению в том числе к отношениям, которые возникли до момента формулировки такой позиции Верховным Судом, что фактически является нарушением конституционного запрета относительно обратного действия закона во времени.

Учитывая изложенное, обращаю внимание на необходимость скорейшего закрепления на уровне закона требований к покупателям корпоративных NPL и невозможность их применения в отношении уже завершенных сделок по покупке-продаже проблемных задолженностей, а исключительно в отношении новых потенциальных продаж на рынке NPL, которые будут иметь место после вступления в силу соответствующих законодательных изменений.

Олег Паракуда, партнер SLS Group, член совета Комитета Ассоциации юристов Украины по банковскому, финансовому и страховому праву