Пособие от государства в форме субсидий на оплату ЖКУ: как получить

Право на получение субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Finance.ua разбирался, как ее получить.

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по такой формуле:

исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года составляет 2393 грн);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%.

Средний размер субсидии в отопительном сезоне составляет около 2 тыс. грн, а в неотопительном – 350 грн.

Для получения субсидии вам нужны:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах.

В случае необходимости могут быть также добавлены договоры аренды жилья (при наличии), справка о доходах.

Заявление и необходимые документы подаются:

структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения исполнительных органов городских советов городов областного значения;

структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае направления их на бумаге по почте или в электронной форме;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины; должностных лиц Центра предоставления административных услуг.

Оформить субсидию онлайн можно на сайте Министерства социальной политики (а также ознакомиться с нормативной базой и самыми распространенными вопросами), или на портале «Дія».

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