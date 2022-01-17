Пособие от государства в форме субсидий на оплату ЖКУ: как получить

Право на получение субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Finance.ua разбирался, как ее получить.
Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по такой формуле:
Средний размер субсидии в отопительном сезоне составляет около 2 тыс. грн, а в неотопительном – 350 грн.
Для получения субсидии вам нужны:
В случае необходимости могут быть также добавлены договоры аренды жилья (при наличии), справка о доходах.
Заявление и необходимые документы подаются:
Оформить субсидию онлайн можно на сайте Министерства социальной политики (а также ознакомиться с нормативной базой и самыми распространенными вопросами), или на портале «Дія».
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