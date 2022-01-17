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Netflix прогнозирует слабый рост количества подписчиков: акции упали на 20%

Netflix прогнозирует слабый рост количества подписчиков: акции упали на 20%

Сервис потокового видео Netflix оценил рост подписчиков в первом квартале 2022 года почти втрое ниже ожиданий аналитиков — акции Netflix упали на 19%.

Об этом пишет WSJ.

Компания отчиталась, что в последнем квартале 2021 года подписала 8,3 млн новых пользователей.

По собственным прогнозам платформы, она должна была добавить 8,5 млн подписчиков. По данным FactSet, консенсус-прогноз аналитиков с Уолл-стрит составил 8,3 млн подписчиков.

В то же время в первом квартале 2022 года компания планирует прибавить 2,5 млн подписчиков (год назад компания добавила 4 млн платных пользователей за этот же период).

При этом, по оценкам StreetAccount, аналитики ожидали 6,93 млн подписчиков в первом квартале 2022 года.

Рост, по оценке компании, будет сдерживать влияние пандемии COVID и проблемы восстановления экономики в разных странах мира.

С начала 2022 года акции Netflix упали почти на 16%.

«Рост подписчиков Netflix замедлился после взрывного роста в 2020 году на фоне пандемии, заставившей людей проводить большую часть своего времени дома», — пишет газета.

Аналитики ожидают, что большая часть роста Netflix в 2022 году будет приходиться на международных зрителей, а для привлечения новой аудитории Netflix будет больше тратить на эти рынки.

По материалам Економічна Правда
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