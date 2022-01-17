СБУ разоблачила схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности

По материалам СБУ сообщено о подозрении одному из чиновников украинского банка, действия которого довели финансовое учреждение до банкротства.
Об этом говорится на сайте СБУ.
По версии следствия, злоумышленник незаконно выводил средства из банка, чем нанес государственному Фонду гарантирования вкладов 25 млн грн убытков.
Задокументировано, что служебные лица банка систематически заключали «убыточные» для себя сделки с другими банками, в том числе и по приобретению/продаже иностранной валюты.
Как следствие, эти и другие операции банка привели к его неплатежеспособности в 2017 году. Сейчас это финансовое учреждение находится в процедуре ликвидации.
При этом государственный Фонд гарантирования вкладов, который компенсирует средства вкладчикам из числа физических лиц, понес от этой противоправной деятельности миллионные убытки, 25 млн грн из которых уже подтверждено экспертизой.
В настоящее время одному из фигурантов противоправной сделки сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доказательство непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.
Разоблачение и блокирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры г. Киева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 20% украинцев хоть раз покупали криптовалюту (исследование)Вчера, 20:07 - 561 14
Бизнес намерен повысить цены на продуктыВчера, 15:34 - 1801 10
Стало известно, сколько заработал министр цифровой трансформации Федоров10 ч. назад - 807 7
В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги2 ч. назад - 1228 6
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»Вчера, 09:01 - 2926 6
В США создали новейший двигатель внутреннего сгоранияВчера, 22:24 - 7694 1
В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведенияВчера, 16:02 - 2774
Родственникам некоторых украинцев звонят из банков: что делать (советы эксперта)Вчера, 20:20 - 2447
У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть (фото)4 ч. назад - 2006 2
Минимальные нормы жилплощади в Украине: сколько метров нужно на семьюВчера, 17:00 - 1760 4
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараПозавчера, 10:19 - 312
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 366
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 539 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1786 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1030 1