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СБУ разоблачила схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности

СБУ разоблачила схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности

По материалам СБУ сообщено о подозрении одному из чиновников украинского банка, действия которого довели финансовое учреждение до банкротства.

Об этом говорится на сайте СБУ.

По версии следствия, злоумышленник незаконно выводил средства из банка, чем нанес государственному Фонду гарантирования вкладов 25 млн грн убытков.

Задокументировано, что служебные лица банка систематически заключали «убыточные» для себя сделки с другими банками, в том числе и по приобретению/продаже иностранной валюты.

Как следствие, эти и другие операции банка привели к его неплатежеспособности в 2017 году. Сейчас это финансовое учреждение находится в процедуре ликвидации.

При этом государственный Фонд гарантирования вкладов, который компенсирует средства вкладчикам из числа физических лиц, понес от этой противоправной деятельности миллионные убытки, 25 млн грн из которых уже подтверждено экспертизой.

В настоящее время одному из фигурантов противоправной сделки сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доказательство непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

Разоблачение и блокирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры г. Киева.

По материалам Finance.UA
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