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Газовики несколько увеличили продажу «социального» газа на бирже

Газовики несколько увеличили продажу «социального» газа на бирже

Газодобывающие компании на торгах 20 января несколько увеличили объем предложения «социального» газа и продали 4,5 млн кубометров газа.

Об этом говорится в данных Украинской энергетической биржи.

Газ реализовывали с поставкой в январе и в феврале. Минимальная цена продажи составила 6141 грн, средневзвешенная — 19 637 грн, максимальная — 31 560 грн.

На этот раз торговать льготным газом для производителей социально значимых продуктов вышли 10 компаний.

Ранее сообщалось, что многие газодобывающие компании игнорируют торги льготным газом для производителей «социальных» товаров, однако в случае саботажа власти могут повысить ренту на добычу газа.

По материалам Економічна Правда
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