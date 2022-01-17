Межбанк: чего ждать от валюты и будут ли сюрпризы

Вчерашний день на валютном рынке прошел под знаком новостей из Нацбанка. Повышение учетной ставки до 10% годовых, корректировка политики регулятора в части интервенций, увеличение нормы резервирования и еще некоторые сугубо банковские нюансы – все это рынок уже отыграл вчера во второй половине дня. И поскольку такая реакция Нацбанка на продолжение инфляционных процессов в Украине была ожидаема, особого переполоха на торгах решения НБУ не вызвали.
Сегодня торги пройдут под влиянием трех основных факторов:
1) расчеты с бюджетом опоздавших со своевременной уплатой налогов компаний;
2) окончание рабочей недели с сокращением деловой активности во второй половине пятничной сессии;
3) определенная интрига в части дальнейшего поведения нерезидентов по ОВГЗ на первичном и вторичном рынках после повышения учетной ставки.
Как и все последние дни – сами торги пройдут при определенном давлении на курс гривны и с некоторым превышением спроса на валюту. По нашему мнению, нерезиденты продолжат плавный выход из гривневых ОВГЗ, что периодически будет добавлять ситуативного спроса на валюту в моменты их выхода на межбанк.
Но это уже не будет ажиотажной скупкой валюты, а превратится в определенный постоянный торг по курсу с попытками купить доллар и евро максимально дешево. Нацбанку придется периодически вмешиваться в ситуацию и мы даже не исключаем сегодня новых интервенций с его стороны для сглаживания колебаний. Однако в целом накал страстей несколько снизится. Межбанк продолжит полностью зависеть от поведения нерезидентов, крупных местных игроков и НБУ. Особых сюрпризов от котировок на межбанке сегодня мы не ждем.
По нашим расчетам, объемы операций на торгах в пятницу составят не менее $155-220 млн при заключении до 540-590 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 21 января будут в пределах: доллар — коридор 28,20-28,45 грн, евро — коридор 31,90-32,25 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,32 / 28,34
евро – 32,10 / 32,12
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