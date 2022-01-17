Юлия Барабаш: банки и криптовалюта. В чем сложность этих отношений

За короткое время криптовалюта стала обычной формой цифровой валюты.

Рассмотрим более подробно понятие криптовалюты и то, как банки научились взаимодействовать с цифровыми деньгами.

Что такое криптовалюта?

Поднимая вопрос, какие банки работают с криптовалютой, разберемся в основах: что такое криптовалюта.

Криптовалюта – это тип валюты, который использует цифровые файлы данных в качестве формы денег. Поэтому существует не физическая валюта, такая как долларовая банкнота, а скорее набор файлов данных.

Эти файлы данных хранятся в безопасных зашифрованных блоках данных, также известных как блокчейн.

Блокчейн система, основанная на математических вычислениях, способна защитить цифровую валюту от подделок.

Отметим две главные особенности криптовалюты:

независимость от других валют, цен на нефть, интересов государств;

виртуальность ввиду существования в цифровом пространстве.

О сложностях в отношениях «банки и криптовалюта»

Несмотря на рост популярности криптовалюты (в качестве инвестиционных возможностей и формы оплаты продуктов или услуг), сложно найти банк, работающий с криптовалютой.

Поэтому как только вы захотите положить криптовалюту на банковский счет, вы столкнетесь с проблемами.

Более того, попробуйте обратиться в какой-либо банк, чтобы открыть криптосчет или по вопросам, связанными с криптой, и убедитесь в том, что не все менеджеры локальных отделений способны компетентно проконсультировать вас.

Само собой, напрашивается вывод: население уже перешло на пользование криптовалютой, а банки – нет.

Пока что большая часть банков предпочитают держаться подальше от криптовалюты. Так, по статистике, предоставленной Cornerstone Advisors, 8 из 10 финансовых учреждений не планируют вкладывать свои активы в криптовалюту.

Почему не все банки работают с криптовалютой?

Негативное настроение вполне объяснимо тем, что для консервативной банковской системы явление криптовалюты представляется чем-то, что может нарушить обычное устройство денежного обращения.

Так, Базельский комитет считает, что увлечение криптовалютой способно привести к дестабилизации финансовой системы по всему миру, и предлагает ввести коэффициент риска в 1250% для биткоина и других валют.

На практике это значит, что банки, которые владеют криптоактивами, обязаны создать запас на сумму в 12,5 раз большую, чем их инвестиции в криптовалюту.

Подчеркнем еще несколько причин низкого интереса банков к криптоактивам:

Криптовалюта – это высокий риск для банков. Банки занимаются заработком денег. И из-за нестабильности криптовалюты банки могут потерять огромные инвестиции, даже если курс криптовалют немного изменится.

Размытый источник происхождения, а средства, заработанные из крипты, не всегда чисты. Быстрые и анонимные транзакции, которые предлагают криптовалюты, способны привлечь злоумышленников.

Покупка запрещенных товаров за криптовалюту: деньги могут пройти сотни адресов, что усложняет отслеживание изначального владельца.

Отсутствие рынка регулирования.

Перспективы развития отношений «банк-криптовалюта»

Несмотря на перечисленные риски, мы наблюдаем тенденцию роста принятия криптовалюты банками, поскольку они видят ценность технологии блокчейн и готовность потребителей переходить на цифровые валюты.

По мере развития технологий, мы можем видеть, что все больше и больше банков инвестируют в стратегии криптовалюты и технологии блокчейн.

Не так давно в Reuters сообщили, что Visa планирует запустить центр консультаций в вопросах криптовалют.

Эта услуга будет интересна тем банкам, которые планируют запустить криптоуслуги.

Безусловно, наиболее прогрессивной по части криптосервиса является Америка. Именно в США проще всего купить/продать криптовалюту, а биткоины можно хранить на банковских счетах.

Европейские банкиры не столь либеральны, как их американские коллеги, но и у них намечаются позитивные сдвиги.

Так, в Германии один из банков – Comdirect – в 2021 году открыл крупный криптосервис и позволил своим клиентам инвестировать в криптовалюты.

Что касается Украины, то осенью 2021 года был подписан закон о криптоактивах. Поэтому как только украинский регулятор даст «зеленый свет», у банков появится возможность работать с криптовалютами.

Юлия Барабаш, управляющий партнеp SBSB Fintech Lawyers