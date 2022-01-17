Юлия Барабаш: банки и криптовалюта. В чем сложность этих отношений

За короткое время криптовалюта стала обычной формой цифровой валюты.
Рассмотрим более подробно понятие криптовалюты и то, как банки научились взаимодействовать с цифровыми деньгами.
Что такое криптовалюта?
Поднимая вопрос, какие банки работают с криптовалютой, разберемся в основах: что такое криптовалюта.
Криптовалюта – это тип валюты, который использует цифровые файлы данных в качестве формы денег. Поэтому существует не физическая валюта, такая как долларовая банкнота, а скорее набор файлов данных.
Эти файлы данных хранятся в безопасных зашифрованных блоках данных, также известных как блокчейн.
Блокчейн система, основанная на математических вычислениях, способна защитить цифровую валюту от подделок.
Отметим две главные особенности криптовалюты:
О сложностях в отношениях «банки и криптовалюта»
Несмотря на рост популярности криптовалюты (в качестве инвестиционных возможностей и формы оплаты продуктов или услуг), сложно найти банк, работающий с криптовалютой.
Поэтому как только вы захотите положить криптовалюту на банковский счет, вы столкнетесь с проблемами.
Более того, попробуйте обратиться в какой-либо банк, чтобы открыть криптосчет или по вопросам, связанными с криптой, и убедитесь в том, что не все менеджеры локальных отделений способны компетентно проконсультировать вас.
Само собой, напрашивается вывод: население уже перешло на пользование криптовалютой, а банки – нет.
Пока что большая часть банков предпочитают держаться подальше от криптовалюты. Так, по статистике, предоставленной Cornerstone Advisors, 8 из 10 финансовых учреждений не планируют вкладывать свои активы в криптовалюту.
Почему не все банки работают с криптовалютой?
Негативное настроение вполне объяснимо тем, что для консервативной банковской системы явление криптовалюты представляется чем-то, что может нарушить обычное устройство денежного обращения.
Так, Базельский комитет считает, что увлечение криптовалютой способно привести к дестабилизации финансовой системы по всему миру, и предлагает ввести коэффициент риска в 1250% для биткоина и других валют.
На практике это значит, что банки, которые владеют криптоактивами, обязаны создать запас на сумму в 12,5 раз большую, чем их инвестиции в криптовалюту.
Подчеркнем еще несколько причин низкого интереса банков к криптоактивам:
Перспективы развития отношений «банк-криптовалюта»
Несмотря на перечисленные риски, мы наблюдаем тенденцию роста принятия криптовалюты банками, поскольку они видят ценность технологии блокчейн и готовность потребителей переходить на цифровые валюты.
По мере развития технологий, мы можем видеть, что все больше и больше банков инвестируют в стратегии криптовалюты и технологии блокчейн.
Не так давно в Reuters сообщили, что Visa планирует запустить центр консультаций в вопросах криптовалют.
Эта услуга будет интересна тем банкам, которые планируют запустить криптоуслуги.
Безусловно, наиболее прогрессивной по части криптосервиса является Америка. Именно в США проще всего купить/продать криптовалюту, а биткоины можно хранить на банковских счетах.
Европейские банкиры не столь либеральны, как их американские коллеги, но и у них намечаются позитивные сдвиги.
Так, в Германии один из банков – Comdirect – в 2021 году открыл крупный криптосервис и позволил своим клиентам инвестировать в криптовалюты.
Что касается Украины, то осенью 2021 года был подписан закон о криптоактивах. Поэтому как только украинский регулятор даст «зеленый свет», у банков появится возможность работать с криптовалютами.
Юлия Барабаш, управляющий партнеp SBSB Fintech Lawyers
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