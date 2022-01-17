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Галущенко сказал, как Украина может помочь в защите ЕС от газовых кризисов

Галущенко сказал, как Украина может помочь в защите ЕС от газовых кризисов

Украина испытывает заинтересованность ЕС в инициативе Регионального энергетического партнерства, которая предусматривает использование наших подземных хранилищ газа для сохранения горючего, диверсификации путей его поставки, чтобы сделать нынешний сценарий с искусственно созданным ценовым газовым кризисом.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Суть инициативы в том, что мы создаем хаб на территории Украины, и используем наши хранилища как резерв газа для прохождения таких сложных энергетических кризисов, которые есть сегодня. Мы понимаем, что это искусственно созданный кризис, но с другой стороны, где гарантия, что это не будет повторяться снова и снова? На самом деле, здесь очень важно, что президент от себя, от государства дал такую инициативу. Здесь (в Брюсселе – ред.) – она соответственно и воспринимается, что это серьезная инициатива, которую мы будем вместе реализовывать», — сказал украинский чиновник.

Он отметил, что украинские хранилища могут использоваться для хранения газа и диверсификации источников поставки для целого региона. Это комплексная перспективная инициатива, возможности которой подробно проговариваются с европейцами.

По словам Галущенко, речь идет о стабильности поставок не только для Украины, но и для большого количества стран Европы, которые страдают от этого искусственного газового кризиса.

«Монополию Газпрома мы обсуждали на всех встречах. Безусловно, мы понимаем, что это игра. Происходящее сейчас – это вопрос ни коммерции, ни денег. Вопрос о другом. Это вопрос долгосрочных газовых контрактов, которые позволяют влиять политически», — сказал министр.

По материалам Укринформ
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