Фактический дефицит бюджета в прошлом году составил 3,8% ВВП – Минфин

Фактический дефицит бюджета за 2021 год составляет 197,9 млрд грн или 3,8% ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Фактический дефицит бюджета за 12 месяцев 2021 года составляет 197,9 млрд грн, или 3,8% ВВП (в расчетах использован ожидаемый Минэкономики по состоянию на 15.11.2021 объем номинального ВВП в сумме 5225,5 млрд грн)», — говорится в сообщении.

В 2022 году предусматривается предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в 188 млрд грн, в том числе, предельный объем дефицита общего фонда госбюджета — 160 млрд грн, предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета — 28 млрд грн.