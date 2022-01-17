Фактический дефицит бюджета в прошлом году составил 3,8% ВВП – Минфин

Фактический дефицит бюджета за 2021 год составляет 197,9 млрд грн или 3,8% ВВП.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«Фактический дефицит бюджета за 12 месяцев 2021 года составляет 197,9 млрд грн, или 3,8% ВВП (в расчетах использован ожидаемый Минэкономики по состоянию на
В 2022 году предусматривается предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в 188 млрд грн, в том числе, предельный объем дефицита общего фонда госбюджета — 160 млрд грн, предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета — 28 млрд грн.
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