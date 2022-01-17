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Apple объявила о прекращении поддержки iOS 14

Apple объявила о прекращении поддержки iOS 14

С релизом iOS 15 пользователям впервые разрешили выбирать между двумя способами обновления программного обеспечения: можно было перейти на новую версию операционной системы или остаться на старой, но продолжить получать патчи безопасности. Теперь эта возможность исчезла — Apple объявила о полном прекращении поддержки iOS 14.

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Представитель компании рассказал порталу ArsTechnica, что обновления безопасности для устаревших версий всегда рассматривались как временное решение. Последним апдейтом стала iOS 14.8.1, которую нельзя установить. Теперь с iOS 14 можно перейти только на iOS 15.2.1.

Сначала Apple говорила, что пользователи смогут продолжать оставаться на iOS 14 «пока не будут готовы перейти на актуальную версию».

На прошлой неделе компания опубликовала официальную статистику по распространенности iOS 15 — по сравнению с iOS 14 темпы обновления замедлились. Прекращение поддержки должно побудить пользователей к переходу на актуальную версию.

По материалам iTechua
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