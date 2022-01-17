Какие квартиры украинцы готовы покупать (инфографика)

В 2021 году средняя цена квадратного метра стремительно росла. Наибольшей популярностью среди украинцев пользовались квартиры класса «комфорт». Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, узнал от портала ЛУН Город, какие квартиры готовы покупать украинцы и какие цены на них в столице и регионах.

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Ввод в эксплуатацию. По итоговым данным проекта городских исследований ЛУН Город, в Украине в 2021 году больше всего квартир ввели в эксплуатацию в Киеве и области. В частности, в столице сдано 35 тысяч квартир, на Киевщине – 20 тысяч.

Крупные города Украины развиваются медленнее:

Львов ввел в эксплуатацию 6 тыс. квартир;

Одесса – 13 тыс. квартир;

Харьков – 9 тыс. квартир;

Днепр – 2 тыс. квартир.

Динамика цен. Средняя цена «квадрата» в новостройках росла во всех крупных городах Украины. Например, средняя стоимость квадрата в Киеве в декабре 2021 года достигла 34 700 грн, тогда как в январе 2021-го он стоил 27 700 грн.

В Киевской области средняя цена за квадратный метр выросла с 16 500 грн до 20 900 грн.

Инфографика: ЛУН Город

В регионах наблюдается похожая тенденция: во Львове средняя цена за квадрат выросла с 18 300 грн в январе до 20 900 грн в декабре 2021 года. В Одессе – с 20 900 грн в январе до 22 200 в декабре.

Средняя стоимость самой маленькой однокомнатной квартиры в Киеве составляла 1,54 млн грн, в Киевской области – чуть меньше миллиона (0,97 млн грн). Самым дорогим регионом по этому параметру является Днепр – 1,28 млн грн, а самым дешевым – Харьков, где средняя цена самой маленькой однокомнатной составляет 1,03 млн грн.

Заинтересованность классом жилья. В зависимости от региона покупатели выбирают разные классы жилья. Например, киевляне и жители области, львовяне и одесситы ищут прежде всего квартиры комфорт-класса.

В Днепре почти в одинаковой степени интересуются комфорт- и бизнес-классом. В Харькове предпочитают эконом- и комфорт-класс.

Самое ходовое жилье в Киеве — квартиры в новостройках за $50-70 тыс.

Готовность к покупке. Свыше 80% тех, кто интересовался покупкой жилья в Киеве и области, Харькове, Одессе, Львове и Днепре в последние три месяца, рассматривают для себя покупку квартиры.

В кратчайший срок – в течение года – готовы приобрести квартиру четверть киевлян, примерно 20% жителей Киевской области, Львова и Харькова и 15% жителей Одессы и Днепра.

Справка Finance.ua:

Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине – эксперты дали советы.

Цены на вторичном рынке недвижимости Киева за год: в декабре 2021 года медианная цена в долларовом эквиваленте увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 14,7% увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

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