В КГГА назвали экономически обоснованный тариф для проезда в метро Киева

Последний раз стоимость услуг в общественном транспорте пересматривалась в 2018 году. Однако за прошедшие годы существенно увеличились расходы коммунальных предприятий, осуществляющих перевозку граждан.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации на запрос журналистов портала Фокус.

В ведомстве подчеркнули, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева будет принято в соответствии с финансовыми возможностями бюджета столицы.

На сегодняшний день, как говорится в ответе на запроc журналистов, экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривны.

«С момента повышения тарифов до экономически обоснованного уровня в июле в 2018 году в экономике страны и столицы произошли объективные изменения, которые, с учетом других причин, привели к увеличению расходов на перевозку коммунальных предприятий транспорта. В соответствии с распоряжением исполнительного органа Киевской городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 05.03.2020 № 399, тариф на разовую поездку в размере 8 гривен остается неизменным», — говорится в официальном ответе КГГА.

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В профильном Департаменте также напомнили, что в соответствии с проектом распоряжения, который был опубликован 16 ноября 2021 года, с 1 января текущего года планировалось повышение тарифов на проезд в общественном транспорте:

12 гривен — в случае оплаты с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина»;

20 гривен — без использования «Карты киевлянина».

В документе также было сказано, что в случае повышения тарифов проезд льготных категорий граждан оставался бы бесплатным.

«В настоящее время окончательное решение по проекту распоряжения (о повышении тарифов на проезд в метрополитене. — Ред.) не принято», — добавили в ведомстве.