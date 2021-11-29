0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Киев выделит транспортникам 500 млн грн, чтобы сдержать тарифы на проезд

Киев выделит транспортникам 500 млн грн, чтобы сдержать тарифы на проезд

Киевский городской совет на следующем заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств коммунальным предприятиям «Киевпастранс» и «Киевметрополитен» – дотацию 500 млн грн на тариф на проезд в коммунальном транспорте.

Об этом в начале заседания Киевсовета сказал мэр столицы Виталий Кличко.

«Предлагаю на заседании в следующий вторник рассмотреть как неотложный проект решения об изменениях в Программу социально-экономического развития и бюджета города на 2021 год. Напомню, речь идет о наполнении уставного капитала “Киевтеплоэнерго”. В связи с нашим решением, чтобы не поднимать тарифов на отопление и горячую воду для киевлян, мы с вами выделили в целом 2 млрд грн. 400 миллионов перечислили предыдущими решениями. Теперь речь идет о 1,6 миллиардах», – сказал Кличко.

Читайте также: Когда Киев запустит оплату банковской картой в наземном транспорте

«Кроме «Киевтеплоэнерго» средства также должны получить транспортные предприятия города – «Киевпастранс» и «Киевметрополитен». 500 млн грн – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города», – сообщил Кличко.

Справка Finance.ua:

  • ранее в КГГА сообщали, что цены на проезд в общественном транспорте Киева возрастут до 20 гривен. Столько будет стоить разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте;
  • Кличко заявлял, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года стало вынужденным шагом.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.