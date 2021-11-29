Киев выделит транспортникам 500 млн грн, чтобы сдержать тарифы на проезд

Киевский городской совет на следующем заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств коммунальным предприятиям «Киевпастранс» и «Киевметрополитен» – дотацию 500 млн грн на тариф на проезд в коммунальном транспорте.
Об этом в начале заседания Киевсовета сказал мэр столицы Виталий Кличко.
«Предлагаю на заседании в следующий вторник рассмотреть как неотложный проект решения об изменениях в Программу социально-экономического развития и бюджета города на 2021 год. Напомню, речь идет о наполнении уставного капитала “Киевтеплоэнерго”. В связи с нашим решением, чтобы не поднимать тарифов на отопление и горячую воду для киевлян, мы с вами выделили в целом 2 млрд грн. 400 миллионов перечислили предыдущими решениями. Теперь речь идет о 1,6 миллиардах», – сказал Кличко.
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«Кроме «Киевтеплоэнерго» средства также должны получить транспортные предприятия города – «Киевпастранс» и «Киевметрополитен». 500 млн грн – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города», – сообщил Кличко.
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