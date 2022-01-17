Компания SsangYong представила новый рамный пикап (фото)

Корейская компания SsangYong вывела на домашний рынок обновленный пикап Rexton Sports. Машина получила модернизированный 2,0-литровый турбодизельный мотор и расширенный список опций.

Как стало известно MMR, 2,2-литровый турбодизельный агрегат после обновления генерирует 202 лошадиные силы вместо 181-187 л. с. Максимальный крутящий момент для версии с автоматической трансмиссией увеличился до 441 Нм, тогда как показатель для Rexton Sports с 6-ступенчатой МКПП остался без изменений – те же 400 Нм.

У грузовых модификаций вместо гидроусилителя руля появился электроусилитель, а комплекс безопасности ADAS теперь включает 16 систем вместо предыдущих девяти. В частности, этот список пополнили системой удержания в полосе движения и системой предотвращения столкновений в «слепых» зонах.



Как и раньше, в оснащении пикапа есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и камеры кругового обзора.

Длина стандартного Rexton Sports составляет 5 95 мм, колесная база – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм.