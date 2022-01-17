0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

В Нацбанке рассказали, как госрегулирование цен на продукты повлияет на инфляцию

В Нацбанке рассказали, как госрегулирование цен на продукты повлияет на инфляцию

В НБУ заявили, что решение правительства О госрегулировании цен на продукты окажет ограниченное влияние на инфляционные процессы.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

Журналисты спросили, считают ли в НБУ обоснованным введение госрегулирования цен на продукты, в частности, наценки на продукты питания.

Заместитель главы отметил, что проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и во многих странах это проблема не только центрального банка, а власти в целом.

Читайте также: НБУ повысил учетную ставку

По его словам, во многих странах правительства принимают разные решения для того, чтобы снизить инфляционное давление.

«Собственно, понятна и попытка украинского правительства также поспособствовать торможению инфляционных процессов, особенно тех, которые касаются наиболее уязвимых слоев населения. Относительно того, считаем ли мы обоснованным введение госрегулирования цен — мы не даем оценок действиям правительства, мы только оцениваем их влияние на те показатели, которые нас интересуют, прежде всего на инфляцию, — отметил Николайчук.

Однако если говорить о принятом решении, то в НБУ считают, что его влияние на инфляционные процессы «будет весьма ограничено вследствие того, что текущий инфляционный всплеск в первую очередь обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса».

«Если говорить о будущем, то, конечно, мы всегда говорили, что мы отдаем предпочтение рыночным методам управления инфляционными процессами, прежде всего за счет монетарной политики», — резюмировал Николайчук.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.