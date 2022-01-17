В Нацбанке рассказали, как госрегулирование цен на продукты повлияет на инфляцию

В НБУ заявили, что решение правительства О госрегулировании цен на продукты окажет ограниченное влияние на инфляционные процессы.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

Журналисты спросили, считают ли в НБУ обоснованным введение госрегулирования цен на продукты, в частности, наценки на продукты питания.

Заместитель главы отметил, что проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и во многих странах это проблема не только центрального банка, а власти в целом.

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По его словам, во многих странах правительства принимают разные решения для того, чтобы снизить инфляционное давление.

«Собственно, понятна и попытка украинского правительства также поспособствовать торможению инфляционных процессов, особенно тех, которые касаются наиболее уязвимых слоев населения. Относительно того, считаем ли мы обоснованным введение госрегулирования цен — мы не даем оценок действиям правительства, мы только оцениваем их влияние на те показатели, которые нас интересуют, прежде всего на инфляцию, — отметил Николайчук.

Однако если говорить о принятом решении, то в НБУ считают, что его влияние на инфляционные процессы «будет весьма ограничено вследствие того, что текущий инфляционный всплеск в первую очередь обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса».

«Если говорить о будущем, то, конечно, мы всегда говорили, что мы отдаем предпочтение рыночным методам управления инфляционными процессами, прежде всего за счет монетарной политики», — резюмировал Николайчук.