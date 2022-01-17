0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

Туристам будет гораздо проще отправится в путешествие в Швецию

Туристам будет гораздо проще отправится в путешествие в Швецию

В Швеции от 21 января 2022 года отменяют требование проходить тестирование на коронавирус для въезда в страну. Ранее на границе потребовали показать отрицательный результат COVID-теста. Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

Страна возвращается к правилам въезда, установленным до 28 декабря 2021 года.

До сих пор для въезда в страну COVID-тест не требовался. С распространением нового штамма «Омикрон» Минздрав Швеции считает неэффективными тесты, которые проходят за 48 часов до прилета. Следовательно, правительство решило снять с туристов это условие, которое действовало с 28 декабря 2021 года.

В настоящее время в стране действуют усиленные меры безопасности. Швеция приняла временный закон о пандемии и ввела новые карантинные ограничения.

Отныне в массовых мероприятиях в помещении могут участвовать не более 50 человек без прививок, но только при предоставлении сидячих мест. Участники должны быть сгруппированы в компании не более 8 человек, сохраняя дистанцию между группами не менее 1 метра. На мероприятиях, где количество участников более 50 человек, потребуют справки о прививках.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.