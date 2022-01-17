Туристам будет гораздо проще отправится в путешествие в Швецию

В Швеции от 21 января 2022 года отменяют требование проходить тестирование на коронавирус для въезда в страну. Ранее на границе потребовали показать отрицательный результат COVID-теста. Об этом говорится на сайте правительства Швеции.
Страна возвращается к правилам въезда, установленным до 28 декабря 2021 года.
До сих пор для въезда в страну COVID-тест не требовался. С распространением нового штамма «Омикрон» Минздрав Швеции считает неэффективными тесты, которые проходят за 48 часов до прилета. Следовательно, правительство решило снять с туристов это условие, которое действовало с 28 декабря 2021 года.
В настоящее время в стране действуют усиленные меры безопасности. Швеция приняла временный закон о пандемии и ввела новые карантинные ограничения.
Отныне в массовых мероприятиях в помещении могут участвовать не более 50 человек без прививок, но только при предоставлении сидячих мест. Участники должны быть сгруппированы в компании не более 8 человек, сохраняя дистанцию между группами не менее 1 метра. На мероприятиях, где количество участников более 50 человек, потребуют справки о прививках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине растет потребление электричества, газа — падает14 ч. назад - 1158 12
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1666 12
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 3030 12
Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривенВчера, 16:02 - 1625 7
Бизнес намерен повысить цены на продукты3 ч. назад - 673 5
В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатим5 ч. назад - 3733
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 3030 12
Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курс8 ч. назад - 2961
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»10 ч. назад - 1736
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1666 12
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараВчера, 10:19 - 239
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 327
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 505 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1693 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 972 1