Туристам будет гораздо проще отправится в путешествие в Швецию

В Швеции от 21 января 2022 года отменяют требование проходить тестирование на коронавирус для въезда в страну. Ранее на границе потребовали показать отрицательный результат COVID-теста. Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

Страна возвращается к правилам въезда, установленным до 28 декабря 2021 года.

До сих пор для въезда в страну COVID-тест не требовался. С распространением нового штамма «Омикрон» Минздрав Швеции считает неэффективными тесты, которые проходят за 48 часов до прилета. Следовательно, правительство решило снять с туристов это условие, которое действовало с 28 декабря 2021 года.

В настоящее время в стране действуют усиленные меры безопасности. Швеция приняла временный закон о пандемии и ввела новые карантинные ограничения.

Отныне в массовых мероприятиях в помещении могут участвовать не более 50 человек без прививок, но только при предоставлении сидячих мест. Участники должны быть сгруппированы в компании не более 8 человек, сохраняя дистанцию между группами не менее 1 метра. На мероприятиях, где количество участников более 50 человек, потребуют справки о прививках.