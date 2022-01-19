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Назвали самые востребованные электромобили в 2021 году

Назвали самые востребованные электромобили в 2021 году

В коллективном воображении синонимами электромобиля являются Tesla и Илон Маск. Доказательством тому является не только поставленный в 2021 году рекорд продаж — 936 тыс. по всему миру, но и данные Google.

Исследование, проведенное порталом Lease Fetcher, показывает, какие электрические модели пользуются наибольшим спросом в 168 странах. За основу берутся визиты в самую популярную поисковую систему Google, а рейтинг делился на две категории – будущие модели и те, что уже есть на рынке. И Tesla побеждает в обеих категориях.

В общей сложности 8,532 млн поисковых запросов, что эквивалентно 710 тыс. в месяц, победителем стал Tesla Roadster. Он занял первое место в общей сложности в 56 странах, в данном случае это суперкар нового поколения, а не первое поколение, выпущенное в период 2008-2012 гг.

На втором месте Tesla Cybertruck (7,296 млн глобальных запросов и первое место в 22 странах), а на третьем — Apple Car (5,88 млн запросов и первое место в 54 странах). В топ-10 также вошли BMW i4, Chevy Silverado, Cadillac Lyriq, Nissan Ariya, Ford F-150 Lightning, Rimac Nevera и Mercedes-Benz EQE.

На рынке автомобилей Tesla снова лидирует. Его Model 3 имеет 25,440 млн поисковых запросов (в среднем 2,120 млн в месяц), опережая Model Y (14,160 млн поисковых запросов) и Porsche Taycan (13,08 млн поисковых запросов). За ними следуют Model S, Model X, Audi e-tron, Polestar 2, Audi e-tron GT, Kia EV6 и Ford Mustang Mach-E.

По материалам Судебно-юридическая газета
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