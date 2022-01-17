Стоимость аренды жилья в Киеве снизилась до $10 за 1 кв. м (цены по районам)

Медианная стоимость аренды одного квадратного метра жилой недвижимости в Киеве в декабре 2021 года снизилась до $10, а медианная ставка аренды в Киеве – до $485 за объект.

Об этом Finance.ua узнал от портала Address.ua.

Медианная цена аренды жилой недвижимости Киева в декабре 2021 года составляла $10/кв. м, что на 3,8% ниже показателя ноября 2021 года, но на 4% выше декабря-2020. При этом медианная цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $11, 2-комнатных – $10, 3-комнатных – $9.

Самый дорогой район Киева для аренды – Печерский район. В центре столицы медианная стоимость аренды составляет $977 за объект, или $15/кв. м.

На втором месте – Шевченковский ($614 за квартиру или $12/кв. м.),

на третьем – Голосеевский район ($554 и $12/кв. м).

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – $331 за квартиру, или $7 за кв. м.

Что ищут. Чаще всего ищут однокомнатные квартиры, на них приходится 45% всех запросов, а среднее время экспозиции 1-комн. квартиры составляет 11 дней. 35% запросов потенциальных арендаторов касаются двухкомнатных квартир, среднее время предложения 12 дней. Спрос на трехкомнатные квартиры к концу 2021 года составил 16%.

Справка Finance.ua:

В декабре 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева, представленных в базе данных портала Address.ua, увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3%, и составила 1392 долл. США /кв. м. Этот показатель в категории 1-комнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% до 1519 долл. США /кв. м. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 1,8% (1344 долл. США /кв. м.). Медианная стоимость 3-комнатных квартир осталась на уровне предыдущего месяца и составила 1250 долл. США /кв. м.

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