Стоимость аренды жилья в Киеве снизилась до $10 за 1 кв. м (цены по районам)

Медианная стоимость аренды одного квадратного метра жилой недвижимости в Киеве в декабре 2021 года снизилась до $10, а медианная ставка аренды в Киеве – до $485 за объект.
Об этом Finance.ua узнал от портала Address.ua.
Медианная цена аренды жилой недвижимости Киева в декабре 2021 года составляла $10/кв. м, что на 3,8% ниже показателя ноября 2021 года, но на 4% выше декабря-2020. При этом медианная цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $11, 2-комнатных – $10, 3-комнатных – $9.
Самый дорогой район Киева для аренды – Печерский район. В центре столицы медианная стоимость аренды составляет $977 за объект, или $15/кв. м.
Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – $331 за квартиру, или $7 за кв. м.
Что ищут. Чаще всего ищут однокомнатные квартиры, на них приходится 45% всех запросов, а среднее время экспозиции 1-комн. квартиры составляет 11 дней. 35% запросов потенциальных арендаторов касаются двухкомнатных квартир, среднее время предложения 12 дней. Спрос на трехкомнатные квартиры к концу 2021 года составил 16%.
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